Alza en los combustibles: Parlamentarios de oficialismo y oposición piden más medidas paliativas al Gobierno

Este jueves, mismo día en que se hizo efectiva el alza en el precio de los combustibles, el Gobierno promulgó un paquete de medidas para paliar su efecto en la población. La iniciativa, sin embargo, no convenció del todo al mundo político, ya que incluso desde los partidos oficialistas, se han propuesto medidas adicionales.

En la ceremonia de promulgación de la Ley de Emergencia Energética, Chile Sale Adelante, el Presidente José Antonio Kast defendió las decisiones que ha tomado su Gobierno respecto a los combustibles y destacó algunas de las acciones que se implementarán, como el congelamiento en la tarifa del Sistema Red de la Región Metropolitana, el congelamiento en el precio de la parafina o el bono de emergencia para taxi colectivos.

El Mandatario además agradeció a los diputados y senadores que, en un plazo de solo dos días, aprobaron las medidas paliativas: “Agradecemos cada uno de los comentarios, de las indicaciones, de los planteamientos que hizo cada diputado, en su gran mayoría los senadores, con altura de miras y esperamos que esa altura de miras permanezca en el tiempo”, expresó.

“Siempre hemos señalado que es importante que exista una oposición, que nos pueda hacer ver situaciones complejas y ayer y anteayer quedó demostrado que tenemos una oposición consciente y que entiende que en momentos difíciles tenemos que estar unidos”, agregó.

De todas maneras, entre los mismos parlamentarios y parlamentarias no hay convencimiento. Siguiendo la línea de lo que ha sido la postura de la oposición, la senadora y presidente del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, indicó que “no hay espacio para entregar soluciones parciales como las que entregamos ayer, porque el proyecto solamente soluciona el problema de la parafina, que se mantiene con el precio de febrero y le da soluciones parciales a algunos, como los transportistas”, observó.

“Todavía quedan pendientes los pescadores artesanales, los agricultores y los transportes rurales y en regiones, de manera tal que si el precio sube en regiones, también hay que dar paliativos”, sostuvo.

Desde la UDI, no hubo una crítica hacia el Gobierno, pero sí se pidió buscar otras maneras para amortiguar el efecto del alza en los combustibles. Los diputados Jaime Coloma, Eduardo Cretton y Ricardo Neumann solicitaron postergar el plazo de pago del permiso de circulación, que expira este martes 31 de marzo; y también, la primera cuota de contribuciones, que debería concretarse el 30 de abril.

De acuerdo al diputado Coloma, se trata de dos medidas “que van totalmente en alivio a la clase media y los más trabajadores y por lo mismo, nosotros le pedimos al Gobierno que ojalá las pueda tomar y hacer propias y que en un nuevo paquete de ayudas sociales, estén estas dos incluidas”, dijo.

Más propuestas emanaron del resto de los partidos oficialistas. Diputados y diputadas de Renovación Nacional sugirieron realizar aportes directos a las familias, siguiendo la lógica del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), implementado en pandemia.

Por su parte, la bancada del Partido Republicano instó al Gobierno a conversar con las empresas concesionarias, para que reduzcan el precio de peajes y TAGs al menos transitoriamente.

“Es algo que se puede hacer, que no requiere ni siquiera una ley, que está dentro de las facultades del Ministerio de Obras Públicas y es una medida que no tensiona más las arcas fiscales”, argumentó el diputado Luis Fernando Sánchez.

Según el parlamentario, es responsabilidad de todas las autoridades públicas “seguir trabajando para buscar mecanismos que nos permitan, en este momento de crisis -una crisis que no ha sido generada en Chile y que lamentablemente igual nos pega- medios por los cuales podamos alivianarle la mochila a la gente”, aseveró.