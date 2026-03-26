"Bala de plata": Exjefe jurídico del servicio, David Oddó, asume en la DT

El abogado David Oddó Beas, quien ocupó un cargo clave en la Dirección del Trabajo (DT) durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, asumió como director del organismo. Su nombramiento se produjo mediante la facultad presidencial de la “bala de plata”, que evita la selección habitual mediante Alta Dirección Pública.

Durante el segundo gobierno de Piñera se desempeñó como jefe del Departamento Jurídico y Fiscal de la DT, cargo técnico clave desde el cual se elaboran y firman los dictámenes del servicio.

Oddó es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Derecho Laboral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Cuenta con más de 15 años de trayectoria en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, con experiencia en el sector privado, la consultoría independiente y la propia Dirección del Trabajo.

Es además profesor de Derecho del Trabajo en la Pontificia Universidad Católica de Chile y docente en programas de posgrado en la Universidad de Los Andes e Icare.

La DT es un organismo que, más allá de su rol fiscalizador, se ha consolidado como un actor central en la definición práctica de cómo opera el mercado laboral chileno. A través de dictámenes administrativos, fija la interpretación oficial de la ley laboral, con efectos directos sobre costos, jornadas, fiscalizaciones y negociación colectiva.

El vínculo de Oddó con el sector del Presidente José Antonio Kast se ha dado principalmente a través de la elaboración de propuestas programáticas en materia laboral para el Partido Republicano.