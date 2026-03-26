Carmina Jasso y la videovigilancia: "Así como los gobiernos pueden adquirir cámaras, también el crimen organizado lo puede hacer"

La doctora Carmina Jasso, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue invitada a nuestro país por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. El último tiempo ha seguido con detalle la videovigilancia en la persecución del crimen y en conversación con la primera edición de Radioanálisis entregó detalles de esta estrategia, sus impactos y límites en el ejercicio de las libertades democráticas.

Como puntos relevantes, la experta indicó que las cámaras probablemente sí funcionan para erradicar delitos, “porque son disuasivas”, dijo. Sin embargo, indicó que al mismo tiempo, podrían estar desplazando los crímenes a otro lugar. De todas formas, aseguró que contar con esta tecnología es relevante “porque tenemos evidencia cuando ocurre un delito para poder tener pruebas ante fiscalías y en ese sentido, que los crímenes no queden impunes”.

“Nosotros, me refiero a los ciudadanos, no sabemos en dónde están los centros de monitoreo, ni dónde están las cámaras, pero eso está ahí y es capaz de generar evidencia para las policías, para los gobiernos, que es información muy útil en el día a día, información que les permite tomar decisiones informadas”, agregó.

Jasso, advirtió, de igual manera, que “las tecnologías no son neutras. Así como los gobiernos pueden adquirir cámaras, también el crimen organizado lo puede hacer. Este es un mercado redituable, el mercado le vende a quien se pueda, entonces, también es un tema que hay que revisar con mucho cuidado”.

Pensando específicamente en Latinoamérica, la investigadora indicó que hay 22 ciudades que se encuentran en las 150 más videovigiladas del mundo. “Por ejemplo, Ciudad de México, de donde yo vengo, es una de las que encabeza”.

“Me parece que todos los sectores se están tecnologizando, hay una tecnificación de la seguridad desde hace muchos años. También me parece que no se ha estudiado con detalle, y es importante hacerlo, porque todas esas cámaras que se instalan nos cuestan, y por eso es muy importante que funcionen. Yo vengo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y me parece que es mi deber social que esas cámaras, que nos cuestan, funcionen para evitar la impunidad, para generar inteligencia.”, aseguró.

Respecto a la relación entre la videovigilancia y el ejercicio de las libertades democráticas, Carmina Jasso aseveró que “evidentemente es muy importante pensar en la regulación. La tecnología va muchísimo más rápido de lo que pueda ir cualquier regulación, pero sin duda no atenta solamente contra estos grandes personajes, como los políticos o líderes de movimientos sociales, sino que en general contra toda la población”.

“¿A qué me refiero con esto? Yo siempre les pregunto, ¿ustedes realizan actividades privadas en el espacio público? Seguramente sí. Las conversaciones que yo tengo con una persona, si yo tomo de la mano a alguien, esas cosas son privadas, aunque las haga en el espacio público. Todo eso queda captado ahí y está reglamentado. Tenemos una reglamentación clara en casi todos los países sobre protección de datos personales, que por esa razón no es tan fácil que los gobiernos den un video de manera directa, sino que tiene que ser por medio de una orden del Ministerio Público”, complementó.

Jasso mencionó que “hay una empresa que tiene un algoritmo de reconocimiento facial, que es algo que se puede hacer ahora con las cámaras, y decía que eran capaces de reconocer a cualquier persona entre 2.000 millones de personas. ¿Se dan cuenta? Para mí es escandaloso, es mucho, y además es un dato de 2018, sólo para que dimensionemos lo que eran capaces de hacer hace tantos años las tecnologías. Imaginen ahora”.

Sobre cómo el uso de cámaras podría disuadir el que, por ejemplo, las personas quieran marchar o manifestarse públicamente, dijo que actualmente existe la costumbre a ser grabados, por lo que “no tendría por qué disuadir”. Sin embargo “puede ser que en algunos caso se puedan tomar acciones en contra de personas que asistan a movilizaciones multitudinarias”.

En la misma línea, la experta se refirió al uso de cámaras corporales por parte de agentes policiales. Consultada sobre funcionarios que en casos graves alegan que los aparatos “no funcionan”, aseguró: “Pensemos que las policías, no me refiero a ninguna en particular, son discrecionales por principio de operación y esa discrecionalidad no se va a curar con una cámara. La cultura organizacional está ahí, es parte de lo que hay que trabajar. No solamente es poner la cámara, es trabajar conjuntamente con la tecnología”.

“Respecto al uso de la manipulación de estas cámaras, yo tengo un texto también sobre el uso de las cámaras en casos de uso de la fuerza letal en América Latina. Lo que encontré es justo esto, que muchos deciden ocultarlo. O legalmente van postergando los tiempos hasta que puedan borrar el vídeo, porque sabemos que se resguardan sólo por un tiempo. A veces esto es avalado por las mismas instituciones”, agregó.