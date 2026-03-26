“Contra el retroceso, marchamos”: secundarios se manifiestan contra medidas del Gobierno

Una multitudinaria marcha estudiantil recorrió este jueves el centro de Santiago, convocada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) en rechazo a las medidas impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast en materia educativa.

La manifestación, que se concentró frente al ex Congreso Nacional, reunió a estudiantes secundarios y universitarios bajo la consigna “contra el retroceso, marchamos”. La movilización contó además con el respaldo de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), que llamó a articular fuerzas entre ambos niveles educativos.

Previo a la convocatoria, la vocera de la ACES, Darling Marchant, reiteró los cuestionamientos a las políticas del Ejecutivo. A través de un comunicado, la organización señaló que las medidas anunciadas por el gobierno “atentan contra la educación y el bolsillo de millones de chilenos”.

“La falsa austeridad de este gobierno no es más que avaricia: mientras los que más tienen siguen ganando, el pueblo sigue perdiendo”, agregó el texto difundido por la asamblea.

Desde la ACES también reafirmaron que sus demandas históricas —gratuidad universal, fin y condonación de las deudas educativas y aumento de la beca de alimentación— siguen sin respuesta, y advirtieron que las políticas actuales representan “un retroceso inaceptable”.

“Hacemos un llamado claro a seguir articulados y movilizados, y a no permitir retrocesos que atentan directamente contra los intereses de la mayoría del país, solo para que los poderosos continúen enriqueciéndose. En Chile sí hay recursos; el problema es cómo están repartidos”, enfatizó la declaración.

Por su parte, Ignacia Villalobos, vocera de la Confech, respaldó la convocatoria y subrayó la importancia de la unidad entre secundarios y universitarios para enfrentar lo que calificaron como un retroceso en educación.

“El movimiento estudiantil siempre va a seguir presente y cada vez que sea necesario vamos a alzar la voz. Si el gobierno cree que esto es un tira y afloja con nuestros derechos, los estudiantes siempre vamos a seguir presionando por nuestros derechos, vamos a seguir luchando y vamos a estar presentes”, afirmó Villalobos.

Desde la Confech añadieron que la articulación entre ambos sectores es clave para defender la educación pública, la gratuidad y el derecho a estudiar, en medio de lo que describieron como recortes y ajustes que afectan a las familias.

La marcha de este jueves se enmarca en una jornada de movilización que busca instalar en la discusión pública las demandas estudiantiles, en un contexto donde el gobierno ha impulsado una serie de ajustes en materia educativa y fiscal.

Frente a la movilización, Carabineros desplegó personal de Control de Orden Público en el centro de la capital. Los manifestantes que llegaron al ex Congreso avanzaron por calle Compañía hasta San Martín y luego hacia la Alameda.

En las inmediaciones del Ministerio de Educación se registraron intentos de derribar vallas, instalación de barricadas y lanzamiento de objetos contundentes, lo que motivó la intervención policial. Tras esos hechos, los estudiantes se dirigieron a la Plaza Baquedano, donde fueron dispersados con carros lanzaagua.