El efecto dominó de la guerra en Irán reconfigura el frente ucraniano

La guerra en Medio Oriente ha concentrado la atención internacional durante las últimas semanas y con justa razón, pues su impacto repercute directamente en el suministro energético global, los mercados financieros y en la estabilidad económica internacional. Sin embargo, mientras el foco mediático está puesto en ese escenario, otro conflicto de igual o mayor relevancia estratégica ha quedado parcialmente relegada.

La guerra entre Rusia y Ucrania, que ya supera los 4 años desde la invasión a gran escala en 2022, atraviesa hoy una fase especialmente crítica. No solo por la intensidad de los combates en el frente, sino porque el nuevo contexto internacional está alterando las condiciones que han sostenido la resistencia ucraniana. Así, lo que está ocurriendo en Medio Oriente no es un fenómeno aislado, sino que está reconfigurando las prioridades estratégicas de las grandes potencias y, con ello, el equilibrio de la guerra en Europa del Este.

La reorganización de prioridades de EE.UU.

Desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, el respaldo a Ucrania ya había entrado en una zona de incertidumbre política, pero el nuevo frente ha acelerado este proceso. El conflicto abierto entre Irán, Estados Unidos e Israel está empujando a Washington a redirigir sus recursos y su capacidades militares.

El Pentágono reconoció un consumo de municiones sin precedentes en el Golfo Pérsico, especialmente en sistemas de defensa aérea. En apenas tres días, se habrían utilizado más de 800 misiles interceptores del sistema Patriot, más de los que Ucrania ha usado en 4 años. Este nivel de gasto no solo tensiona la logística militar estadounidense, sino que obliga a tomar decisiones complejas.

Una de las más controversiales es la posibilidad de desviar recursos originalmente destinados a Ucrania. Se planteó utilizar cerca de 750 millones de dólares aportados por países europeos a través de mecanismos de la OTAN para reponer los propios arsenales estadounidenses. En otras palabras, recursos que estaban pensados para sostener la defensa ucraniana podrían terminar siendo utilizados para cubrir el desgaste militar en Medio Oriente.

Esto es particularmente delicado si consideramos que la defensa aérea ucraniana depende en gran medida de esos sistemas (patriot y THAAD). A través de programas de adquisición coordinados por la OTAN, Europa ha financiado la compra de armamento estadounidense, incluyendo una parte sustantiva de los misiles Patriot y prácticamente la totalidad de los sistemas avanzados de defensa aérea. Sin ese flujo constante, la capacidad de interceptar misiles y drones se reduce drásticamente.

El ritmo al que Estados Unidos está consumiendo sus reservas podría generar retrasos masivos en los pedidos de armamento financiados por Europa. Esto no solo implica un problema logístico, sino una vulnerabilidad estratégica directa. Menos sistemas de defensa aérea disponibles en Ucrania significa mayor exposición a los ataques rusos.

La subida en el precio del petróleo que beneficia a Rusia

El precio del petróleo ha experimentado alzas significativas, llegando a niveles cercanos a los 120 dólares por barril en el caso del Brent. Este aumento, lejos de ser un dato aislado, tiene implicancias profundas para el desarrollo del conflicto en Europa.

Rusia, a pesar de las sanciones impuestas desde 2022, sigue dependiendo en gran medida de sus exportaciones energéticas para financiar su esfuerzo bélico. En ese contexto, cada incremento en el precio del petróleo se traduce en mayores ingresos para Moscú.

Se estima que por cada aumento de 10 dólares en el barril Rusia puede sostener aproximadamente un mes adicional de operaciones ofensivas de alta intensidad sin necesidad de recurrir a medidas económicas extraordinarias, según datos de Bloomberg y el Carnegie Russia Eurasia Center

A esto se suma una decisión particularmente polémica por parte de Estados Unidos, y que tiene que ver con el levantamiento temporal de ciertas sanciones a petroleros vinculados a Rusia con el objetivo de estabilizar los precios internacionales y evitar un impacto directo en los consumidores estadounidenses.

En este escenario, la llamada “flota fantasma” rusa, una red de buques utilizada para evadir restricciones internacionales, ha vuelto a operar a plena capacidad, facilitando la reintegración parcial de Moscú en los flujos globales de energía. Al mismo tiempo, el bloqueo de facto del estrecho de Ormuz generó una presión adicional sobre las cadenas de suministro, encareciendo tanto la energía como los costos logísticos asociados a la industria militar.

Esto último es clave porque no solo afecta a los precios del petróleo, sino también a la capacidad de Europa para enviar equipamiento a Ucrania. La logística militar compite hoy con la logística energética, tanto en costos como en disponibilidad de transporte, lo que ralentiza la entrega de suministros críticos.

El frente diplomático y militar actual

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, anunció el miércoles 25 de marzo que su país dejará de exportar gas natural a Ucrania mientras Kiev no retome el tránsito del crudo ruso hacia su territorio. El mandatario precisó en la red social Facebook que “el suministro será bloqueado gradualmente”, sin especificar ningún calendario de la suspensión prevista. “Para romper el bloqueo petrolero y garantizar la seguridad del suministro energético de Hungría, se necesitan nuevas medidas”, afirmó Orbán en un video.

Hungría adquiere el 65% del petróleo y el 85% del gas que consume de la Federación de Rusia, por lo que las disputas sobre el oleoducto Druzhba tensionan el panorama

Al mismo tiempo, Rusia señaló su disposición a retomar conversaciones con Estados Unidos para un eventual acuerdo de paz. Sin embargo, las condiciones siguen siendo extremadamente exigentes, en lo relativo al reconocimiento de los territorios ocupados. Moscú busca consolidar sus avances militares en el terreno antes de cualquier negociación.

Rusia ya ha identificado lo que considera una “ventana de oportunidad”, producto de la distracción occidental y la posible reducción del apoyo a Ucrania. En este contexto, intensificó su ofensiva en el este, especialmente en el eje que conecta ciudades clave del Donbás.

El objetivo es quebrar el llamado “cinturón de fortalezas”, una red de posiciones altamente fortificadas que ha sostenido la defensa ucraniana durante años. A pesar de la presión, los avances territoriales han sido limitados y se miden en cientos de metros, lo que refleja tanto la resistencia ucraniana como el alto costo humano y material de esta ofensiva.

Ucrania, por su parte, optó por una estrategia de atacar en profundidad la infraestructura rusa, especialmente aquella vinculada a la exportación de petróleo. En los últimos días, se han registrado ataques a terminales en el Báltico y a refinerías en el interior de Rusia, en un intento por reducir los ingresos que financian la guerra.

Sin embargo, esta estrategia depende de un factor clave, la capacidad de sostener su defensa aérea y aquí es donde el impacto del conflicto en Medio Oriente se vuelve más evidente. La redistribución de sistemas y municiones hacia el Golfo ha generado una vulnerabilidad creciente, permitiendo a Rusia ejecutar ataques aéreos más profundos y masivos.

En uno de los episodios más recientes, se reportó el lanzamiento de cerca de 1000 drones en un solo día, una de las mayores ofensivas de este tipo desde el inicio de la guerra. El objetivo es claro: saturar los sistemas de defensa y agotar las reservas de interceptores.

En este contexto, algunos análisis estiman que, de mantenerse la actual tendencia de desabastecimiento, la capacidad de Ucrania para sostener su defensa en zonas críticas podría deteriorarse en un plazo de entre 60 y 90 días. No se trata de un colapso inmediato, pero sí de una degradación progresiva que podría cambiar el equilibrio en el terreno.

En definitiva, lo que estamos observando es una interconexión cada vez más evidente entre conflictos regionales que, en conjunto, están redefiniendo el orden internacional. La guerra en Medio Oriente no solo es un conflicto en sí mismo, sino un factor que está alterando dinámicas en otros escenarios, particularmente en Europa del Este.