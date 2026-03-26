“El Gobierno no puede mentir”: Frente Amplio recurre a Contraloría por difusión de frase “Estado en quiebra”

Los diputados del Frente Amplio Constanza Schonhaut, Ignacio Achurra y Jaime Bassa presentaron una denuncia ante la Contraloría General de la República para que investigue eventuales responsabilidades en la difusión de información falsa desde canales oficiales del Gobierno.

La acción apunta al jefe estratégico de comunicación y contenidos de la Presidencia, Cristián Valenzuela, y al Ministerio Secretaría General de Gobierno, en medio de la controversia por mensajes que afirmaban que Chile estaría en “quiebra”.

La ofensiva parlamentaria se da en un contexto de creciente tensión política por el manejo comunicacional del Ejecutivo, particularmente tras publicaciones en plataformas institucionales que fueron ampliamente cuestionadas por su veracidad y por el uso de recursos públicos para emitirlas. Además, la polémica se cruza con el debate económico por el alza de los combustibles y su impacto en el costo de la vida.

El diputado Ignacio Achurra sostuvo que la denuncia responde a “gravísimos dichos” emitidos desde canales oficiales. “Se ha señalado que Chile estaría en un estado de quiebra. Esto daña la imagen país, daña la reputación de Chile”, afirmó, subrayando que se trata de una afirmación “completamente falsa”. En esa línea, cuestionó quién está conduciendo las comunicaciones dentro del Ejecutivo: si la vocería formal o asesores del denominado “segundo piso”.

Por su parte, la diputada Constanza Schonhaut enfatizó el uso indebido de canales institucionales, señalando que “el Estado de Chile no es una trinchera”.

La parlamentaria advirtió además que “cuando se afirma que Chile está en quiebra, y lo quiero unir con lo que hoy está ocurriendo con el alza del precio de los combustibles, podemos poner en riesgo incluso la inversión en nuestro país”.

En ese sentido, remarcó que la denuncia busca sanciones concretas: “No se trata de una opinión ni de una información verídica, se trata de una falsedad que confunde a la ciudadanía y que es suficientemente objetiva para poder desde ya empezar a cursar sanciones”.

El diputado Jaime Bassa, en tanto, criticó el uso del aparato estatal en términos políticos. “Parece que el gobierno no se enteró que la campaña terminó. Hoy el Presidente Kast es el presidente de todos los chilenos y el aparato estatal no puede ser utilizado como si fuera un aparato de propaganda de un partido político”, afirmó.

Bassa enfatizó la dimensión institucional del problema: “Todo gobierno tiene una responsabilidad democrática mínima en resguardar la fe pública y que seamos capaces de confiar como ciudadanía en las instituciones sin difundir falsedades. El gobierno no puede mentir”. Además, recordó que existe una jurisprudencia consolidada de la Contraloría sobre el uso de redes institucionales, la que —a su juicio— el Ejecutivo debería considerar.

Finalmente, el parlamentario explicó que actualmente coexisten dos procesos. “La Contraloría solicitó información, no ha iniciado un procedimiento sumario propiamente tal. Con esta denuncia estamos activando el rol fiscalizador que resguarda el buen uso de los recursos públicos y el control de legalidad sobre los actos de la administración”, manifestó Bassa.

En esa línea, insistió en que se deben perseguir responsabilidades “institucionales, administrativas y políticas, si corresponde, de los funcionarios responsables de este bochorno”.