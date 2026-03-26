Gobernador Orrego llama al Presidente Kast a "reconsiderar" paralización de obras Nueva Alameda-Providencia

El gobernado de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, llamó al gobierno del Presidente José Antonio Kast a reconsiderar la suspensión de las obras de la Nueva Alameda-Providencia.

Este miércoles el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputadas y Diputados debido a que 97% del presupuesto de la cartera ya está comprometido por deudas de arrastre. No obstante, el gobernador metropolitano aseguró que el proyecto cuenta con presupuesto asignado.

“El gobierno acaba de anunciar que paraliza la construcción de la 3ra etapa de la ciclovía de la Alameda, a pesar de estar ya diseñada, con presupuesto asignado y ya construidas las primeras dos etapas”, acusó Orrego a través de su cuenta de X.

Asimismo, la autoridad capitalina aseveró que: “Con borrones y cuenta nueva NO se construye ciudad, ni justicia urbana y menos unidad. Las comunas de Estación Central, Lo Prado y Maipú serán, una vez más, discriminadas. Hacemos un llamado al gobierno del Pdte. Kast a reconsiderar esta medida”.