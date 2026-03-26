Gobierno retira proyecto de nueva Ley de Pesca y apostará por reformar la "Ley Longueira"

La Subsecretaría de Pesca confirmó que retirará el proyecto de nueva Ley General de Pesca —impulsado en la administración anterior— para someterlo a revisión y priorizar reformas a la normativa vigente. La decisión generó inmediatas críticas desde la oposición y el sector artesanal, que acusan un “grave error” del Gobierno.

El gobierno del presidente José Antonio Kast resolvió retirar el proyecto de nueva Ley General de Pesca y optó por reformar la normativa actual. La decisión fue informada este jueves por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura al Consejo Nacional de Pesca.

La decisión —que se formalizará a través de un oficio— ocurre mientras el proyecto aún se encuentra en trámite y, hasta ahora, sin un pronunciamiento público del Ejecutivo.

Según el documento presentado por la repartición encabezada por el subsecretario Osvaldo Urrutia, la medida responde a “la necesidad de contar con una respuesta normativa oportuna, eficaz y jurídicamente cierta”. En esa línea, el Ejecutivo sostiene que la actual Ley General de Pesca ya contiene “los principios e instrumentos fundamentales”, y que sus falencias serían principalmente operativas.

No obstante, el proyecto retirado —ingresado en 2024 durante el gobierno de Gabriel Boric— había sido aprobado en general y registraba un importante avance en su tramitación: 11 de sus 12 títulos ya habían sido votados en particular, con más del 60% de los artículos aprobados por unanimidad.

Críticas desde el Congreso

La decisión fue cuestionada por parlamentarios de oposición. El diputado Jorge Brito (FA), expresidente de la Comisión de Pesca, calificó como un retroceso mantener la “Ley Longueira”.

“La Ley Longueira es la mayor vergüenza de la política chilena. Terminó con una diputada y un senador en la cárcel por corrupción, y para tener una ley con legitimidad, justa y restituir el Estado de Derecho, impulsamos la nueva ley con más de 200 audiencias en ocho regiones del país”, sostuvo.

El parlamentario agregó que “este trabajo no se puede echar por la borda” y acusó que la pesca artesanal “está siendo duramente golpeada con el aumento del precio de los combustibles sin ninguna ayuda por parte de este gobierno”.

“Le quitan el futuro retirando el proyecto de nueva ley de pesca. Enfrentaremos al gobierno e instamos a no hacer desaparecer a la pesca artesanal, de la cual dependen más de 100 mil personas en todo Chile”, enfatizó.

Por su parte, la diputada Nathalie Castillo (PC), integrante de la Comisión de Pesca, advirtió que el retiro representa un retroceso para el sector.

“Retirar esta ley es una muy mala señal y confirma que el gobierno de Kast está optando por salvar la corrupta Ley Longueira. Estamos hablando de una demanda histórica de la pesca artesanal que ya se estaba tramitando en el Congreso, con debate democrático y participación”, afirmó.

La parlamentaria subrayó que, si bien la medida aún no ha sido ratificada formalmente en Sala —en medio de una semana distrital—, su contenido ya configura una señal política clara.

“Frenar esta discusión no solo perjudica a miles de pescadores y pescadoras artesanales, también lesiona el debate democrático y vuelve a poner al gobierno del lado de quienes han capturado por años la política pesquera en Chile”, agregó.

En esa línea, emplazó directamente al Ejecutivo: “Aquí Kast tiene que decidir si va a gobernar para las mayorías o si va a seguir defendiendo privilegios y abusos”.

Críticas y advertencias desde el sector pesquero

Desde el sector pesquero artesanal también surgieron críticas. El presidente del Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP), Hernán Cortés, aseguró que la decisión del Ejecutivo era previsible: “Esto no nos sorprende, porque es un gobierno proindustrial que viene a blindar los derechos adquiridos a través de una ley corrupta, como es la Ley Longueira”.

El representante acusó además que la medida abre un nuevo foco de conflicto con el sector.

“Creemos que esto viene a ser otro desacierto. Se va a comprar un conflicto con los pescadores profesionales que han estado peleando por más de 12 años contra una ley corrupta para tener una ley digna”, advirtió.

Cortés también dejó abierta la posibilidad de movilizaciones: “No descartamos nada. Vamos a utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance para hacernos escuchar. Esto es un grave error y no estamos dispuestos a renunciar a los pequeños triunfos que ha tenido la pesca artesanal”.

Finalmente, emplazó directamente al Presidente. “Por dignidad, el señor Kast debiera primero instar al Parlamento a terminar el proceso de nulidad de la Ley Longueira y pronunciarse respecto de aquello”.

Próximos pasos del Gobierno

Pese al retiro del proyecto, el Ejecutivo aseguró que no se desecharán los avances ya alcanzados. En su lugar, se impulsarán iniciativas legales acotadas en áreas donde exista mayor consenso, como la investigación pesquera.

Asimismo, la Subsecretaría identificó nueve ámbitos que requieren mayor análisis, entre ellos el enfoque ecosistémico, el sistema de subastas, las licencias transables y la gobernanza del sector.

El Gobierno indicó que recurrirá a instancias técnicas y participativas —como comités científicos y de manejo— para sustentar futuras decisiones regulatorias, en un proceso que buscará destrabar el debate pesquero sin impulsar, por ahora, una nueva ley integral.