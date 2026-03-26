Presidente Kast promulga ley energética: "Es la respuesta a una emergencia"

Desde La Moneda, el Presidente José Antonio Kast firmó el decreto de promulgación de la Ley de Emergencia Energética, Chile Sale Adelante, que consiste en ocho medidas que buscar paliar el alza de los combustibles.

El Mandatario defendió la necesidad de aplicar medidas “duras” ante el aumento de precios de la parafina y las bencinas. Valoró la aprobación unánime en el Congreso y destacó las medidas para taxis, colectivos y transporte escolar, mientras pidió a la ciudadanía manifestarse sin dañar la infraestructura pública.

“Esta ley es la respuesta a una emergencia”, afirmó Kast, quien explicó que el fondo contaba con un saldo críticamente bajo. “El fondo de estabilización de los precios de los combustibles estaba con un saldo muy bajo, 5 millones de dólares no nos permitía ir a ayudar a las personas más necesitadas. El mundo está en guerra y esa guerra llegó al bolsillo de cada familia chilena”.

La normativa aprobada repone el fondo hasta los 60 millones de dólares y permite activar un mecanismo transitorio para estabilizar el precio del kerosene doméstico. Según el Jefe de Estado, la medida busca proteger a “las familias que más dependen de este sistema para calefaccionarse”, especialmente en medio de la temporada invernal.

Además, la ley contempla un aporte de $100 mil pesos para taxis y colectivos, así como la inclusión del transporte escolar, una solicitud que Kast destacó como relevante para las familias. “También se incluyó, a solicitud de las distintas instancias, el transporte escolar, que claramente afecta a las familias en el día a día para que sus hijos lleguen bien, tranquilos y seguros a su establecimiento”, señaló.

El Mandatario enfatizó que estas iniciativas forman parte del plan “Chile sale adelante” y subrayó la importancia de la unidad política para enfrentar la crisis. En ese sentido, valoró el respaldo recibido en el Congreso: “El Congreso nos dio su aprobación unánime en algunos casos y eso habla bien de nuestra institucionalidad”.

“Una alternativa como se planteó por parte de algunos liderazgos políticos era dar más a la nación. Eso termina pagándose más caro. Por lo tanto, creo que es sano hablar con la verdad, mirar a las personas de frente y decir cuáles son esas medidas duras que tenemos que tomar”, declaró.

Por otro lado, el Presidente Kast realizó un llamado a la ciudadanía a canalizar las manifestaciones sin afectar la infraestructura pública, especialmente el sistema de transporte.

“Un llamado también a todos los jóvenes, a todas las personas que se ven afectadas directamente por esto, que no afectemos a la patria de lo que ya está afectada. Si alguien quiere manifestar su malestar, que no use el transporte público, sobre todo del metro, para manifestarse. Pueden hacerlo en cualquier lugar público, pero sin dañar a otros compatriotas que requieren de ese transporte hoy día más que nunca”, expresó.

En tanto, el Mandatario aseguró que el Ejecutivo continuará trabajando en nuevas alternativas para apoyar a los sectores más vulnerables y a la clase media.

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