Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 27 de marzo de 2026


Republicanos piden al Gobierno negociar con concesionarias para reducir cobros de TAG y peajes

En el marco del alza de los combustibles, desde el Partido Republicano solicitaron al Gobierno explorar la posibilidad de dialogar con las empresas concesionarias para alcanzar un acuerdo que permita reducir esos costos.

En el marco del alza de los combustibles, desde el Partido Republicano solicitaron al Gobierno explorar la posibilidad de dialogar con las empresas concesionarias para alcanzar un acuerdo que permita reducir esos costos.

Política

El diputado Luis Sánchez, en representación de la bancada del Partido Republicano, planteó este miércoles la necesidad de que el Congreso también aborde una eventual reducción en los cobros del TAG y peajes.

Según expuso Radio Biobio, el parlamentario integrante de la Comisión de Constitución, sostuvo que la iniciativa se puede implementar sin necesidad de una ley, ya que está dentro de las facultades del Ministerio de Obras Públicas y del poder Ejecutivo.

“Es algo que se puede hacer, que no requiere ni siquiera una ley, está dentro de las facultades del Ministerio de Obras Públicas, del Poder Ejecutivo”, declaró.

Desde el Partido Republicano solicitaron al Gobierno explorar la posibilidad de dialogar con las empresas concesionarias para alcanzar un acuerdo que permita reducir esos costos. En ese sentido, el legislador enfatizó que la medida no implicaría un gasto adicional para las arcas fiscales y remarcó la responsabilidad de los miembros del Congreso en la búsqueda de mecanismos para “alivianar la mochila en este momento dramático” e “ir en ayuda de la gente”.

Sánchez también valoró el trabajo del Ejecutivo para sacar adelante el proyecto que fija los precios del kerosene e instó a considerar otras medidas que ayuden a aliviar la carga económica.

“Valoramos tremendamente este paquete de ayudas, y esperamos también que puedan avanzar a futuro y podamos todos seguir trabajando en conjunto con el Ejecutivo, buscando soluciones ingeniosas, porque hoy día sabemos que las arcas fiscales no están como nos gustaría”, señaló.

En tanto, el diputado expresó su deseo de que la crisis sin precedentes, “que viene de una guerra que no ha pasado nunca por una decisión dentro de nuestro país”, termine pronto.

Claves: , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Sin financiamiento 2026: sitios de memoria alertan incertidumbre y riesgo en su funcionamiento
post-title
Acusan impacto en costo de vida: oposición pide al Presidente Kast revertir alza de combustibles vía decreto
post-title
“Es el 0,09% del presupuesto del Minvu”: gobernador Orrego presiona para retomar obras del eje Nueva Alameda
post-title
Equipo "Chile Sale Adelante": la estrategia del Gobierno para dar seguimiento a medidas por alza en combustibles

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X