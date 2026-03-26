Republicanos piden al Gobierno negociar con concesionarias para reducir cobros de TAG y peajes

El diputado Luis Sánchez, en representación de la bancada del Partido Republicano, planteó este miércoles la necesidad de que el Congreso también aborde una eventual reducción en los cobros del TAG y peajes.

Según expuso Radio Biobio, el parlamentario integrante de la Comisión de Constitución, sostuvo que la iniciativa se puede implementar sin necesidad de una ley, ya que está dentro de las facultades del Ministerio de Obras Públicas y del poder Ejecutivo.

“Es algo que se puede hacer, que no requiere ni siquiera una ley, está dentro de las facultades del Ministerio de Obras Públicas, del Poder Ejecutivo”, declaró.

Desde el Partido Republicano solicitaron al Gobierno explorar la posibilidad de dialogar con las empresas concesionarias para alcanzar un acuerdo que permita reducir esos costos. En ese sentido, el legislador enfatizó que la medida no implicaría un gasto adicional para las arcas fiscales y remarcó la responsabilidad de los miembros del Congreso en la búsqueda de mecanismos para “alivianar la mochila en este momento dramático” e “ir en ayuda de la gente”.

Sánchez también valoró el trabajo del Ejecutivo para sacar adelante el proyecto que fija los precios del kerosene e instó a considerar otras medidas que ayuden a aliviar la carga económica.

“Valoramos tremendamente este paquete de ayudas, y esperamos también que puedan avanzar a futuro y podamos todos seguir trabajando en conjunto con el Ejecutivo, buscando soluciones ingeniosas, porque hoy día sabemos que las arcas fiscales no están como nos gustaría”, señaló.

En tanto, el diputado expresó su deseo de que la crisis sin precedentes, “que viene de una guerra que no ha pasado nunca por una decisión dentro de nuestro país”, termine pronto.