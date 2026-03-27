Acusan impacto en costo de vida: oposición pide al Presidente Kast revertir alza de combustibles vía decreto

Diputados de oposición entregaron este viernes una carta en el Palacio de La Moneda solicitando al Presidente José Antonio Kast revertir, mediante decreto, la reciente alza en el precio de los combustibles, aplicada el 26 de marzo. En el documento, los parlamentarios advierten que la medida tiene un “efecto sistémico” sobre la economía, al encarecer toda la cadena de bienes y servicios, desde los costos logísticos hasta los precios finales al consumidor.

En la misiva, firmada por los diputados Luis Cuello (PC), Juan Santana (PS), Boris Barrera (PC), Daniela Serrano (PC) y Gael Yeomans (FA), sostiene que el incremento de precios en las gasolinas impacta directamente en la inflación y en el poder adquisitivo de los hogares, especialmente en los sectores más vulnerables. A esto se suma —plantean— la dificultad de implementar medidas de mitigación efectivas y de amplio alcance.

En esa línea, califican la medida como “errada” y aseguran que aún es posible revertirla por la misma vía administrativa para evitar mayores efectos en la economía doméstica.

El diputado Juan Santana (PS) criticó la decisión del Ejecutivo y su tramitación, señalando que “el Presidente Kast intenta gobernar a través de la vía de decretos, escondiéndole esta discusión, que es de tremenda importante para la población chilena, al Parlamento, el espacio en donde se debate en nuestro país”.

En esa línea, agregó que como “el Presidente Kast quiso determinar esta decisión vía administrativa” acudieron a La Moneda para solicitar que, “a través de esa misma vía, retrotraiga esta injusta decisión”.

Por su parte, el diputado Boris Barrera (PC) vinculó el alza de los combustibles con la reforma tributaria impulsada por el gobierno, asegurando que “todo esto es un plan, una estrategia comunicacional”.

“Para justificar el recorte en los ingresos fiscales que van a haber con la reforma tributaria. Por eso es que el gobierno de José Antonio Kast toma la decisión de que el costo del alza de los combustibles la pague la ciudadanía”, manifestó el parlamentario.

Barrera profundizó en ese punto, indicando que la rebaja del impuesto corporativo y la reintegración del sistema implicarán una merma relevante en la recaudación fiscal: “El Estado va a dejar de recibir más de 2.700 millones de dólares. ¿Quién va a pagar esos 2.700 millones de dólares? La ciudadanía, el ciudadano de a pie, al que le va a subir el pan, al que le va a subir la verdura”.

En tanto, la diputada Gael Yeomans (FA) recalcó el impacto inmediato de la medida en la vida cotidiana de las personas, afirmando que “ese decreto es una decisión política, podría haber tomado otro camino y el impacto lo está viviendo la gente”.

“Hoy es un mal día para las personas a lo largo del país, les subió el pasaje, les está subiendo el precio de los insumos”, lamentó. La parlamentaria hizo un llamado directo al Ejecutivo, señalando que “tiene que entrar el sentido común en La Moneda”, pues el “Presidente de la República es el mayor responsable de tener estabilidad en su país, de tener seguridad alimentaria y seguridad económica”.