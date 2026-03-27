Comunidad escolar de Calama en duelo: inspectora muere tras ser atacada por alumno

Un ataque armado en el interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta, en Calama, Región de Antofagasta, ocurrido durante la mañana de este viernes, dejó como saldo el fallecimiento de una inspectora de 59 años.

Carabineros confirmó a Radio BioBio que la víctima fatal, identificada como M.V.R.V., de 59 años, murió en el lugar a causa de la gravedad de las heridas. El hecho, que en un primer momento dejó al menos cinco heridos, también afectó a otra inspectora y a tres alumnos, quienes fueron trasladados a un centro asistencial para su evaluación médica.

A raíz del suceso, la dirección del establecimiento educacional ordenó la suspensión inmediata de las clases y la evacuación total de alumnos, docentes y personal administrativo como medida de resguardo para la comunidad escolar.

El colegio se refirió a lo ocurrido mediante un comunicado. “Con profundo dolor, nuestra comunidad educativa informa que a las 10:30 horas aproximadamente de esta mañana, un alumno de nuestra institución atacó con arma blanca a dos funcionarios inspectores y a tres estudiantes“, señalaron.

En el texto, agregaron: “Lamentamos profundamente informar que una de nuestras inspectoras falleció a los pocos minutos como consecuencia de la gravedad de las heridas recibidas. Los demás afectados fueron trasladados de manera oportuna a centros asistenciales, encontrándose fuera de riesgo vital”.

“Las autoridades correspondientes han sido informadas y colaboramos plenamente con las investigaciones en curso”, finalizaron desde el colegio.

Por su parte, desde la Policía de Investigaciones confirmaron a dicho medio que la Brigada de Homicidios acudió hasta el sitio del suceso. Asimismo, hasta el lugar llegaron efectivos del GOPE de Carabineros y ambulancias del SAMU.