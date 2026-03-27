Equipo "Chile Sale Adelante": la estrategia del Gobierno para dar seguimiento a medidas por alza en combustibles

En medio de la convulsión generada por el alza en el precio de los combustibles, los ministros de Interior, Segegob, Transportes y de Energía, constituyeron el equipo “Chile Sale Adelante”, con la idea de dar seguimiento a las medidas contenidas en la Ley de Emergencia Energética.

La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, aseguró que desde el Ejecutivo hay conciencia sobre “el dolor de las familias chilenas”. Por ello, señaló que se están impulsando acciones como el congelamiento en el costo de la parafina, la contención del precio del transporte público y la subvención a taxis colectivos y transportistas.

De acuerdo a la secretaria de Estado, están trabajando con “urgencia y preocupación”, por lo que el constituido equipo de ministros se reunirá todas las semanas.

“Nos reuniremos todos los viernes los ministros que ven hoy. Y si es necesario, si la contingencia, el terreno y nuestro diagnóstico lo identifica, integraremos a nuevas carteras, nuevos ministros que sean necesarios para poder enfrentar esta crisis. Esto no es solamente firmar leyes y esperar que las cosas ocurran, es trabajar de manera intensa, profunda, con energía y con compromiso”, recalcó.

Por su parte, el ministro de Transportes, Louis De Grange, detalló que está lista una primera versión del reglamento de la Ley de Emergencia Energética, que permitirá implementarla. Además, indicó están llevando a cabo esfuerzos para comunicarse con los beneficiados por la iniciativa.

“Estamos avanzando con sentido de urgencia respecto a la información, a la comunicación con todos los beneficiados, tanto los taxistas básicos, taxistas colectivos, empresas rurales, licitadas, no licitadas, operadores dentro de Santiago y de regiones y esa comunicación se ha realizado a nivel de gremios, a nivel de alcaldes, con gobernadores, con muchos parlamentarios”, precisó.

“Vamos a seguir reforzando la fase comunicacional de tal forma que cada uno de los actores beneficiados —que son cerca de mil 700 contratos diferentes que tiene el Ministerio de Transporte con los distintos operadores de transporte público a nivel nacional— puedan acceder a los beneficios con la mayor celeridad posible”, prometió.

En tanto, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, fue consultado sobre las propuestas de parlamentarios de distintos sectores para agregar más medidas paliativas que amortiguen el efecto del alza en los combustibles. Estas últimas, van desde la idea de realizar transferencias directas a las familias (en una lógica similar al Ingreso Familiar de Emergencia, IFE) hasta posponer el pago del permiso de circulación, o reducir el precio de peajes y TAGs.

Sobre dichas propuestas, el secretario de Estado sostuvo que: “Todas las peticiones que vayan apareciendo son legítimas, recogen inquietudes ciudadanas, pero nuestro Gobierno tiene que evaluar con seriedad y con extrema responsabilidad la situación y el contexto económico actual”.

Alvarado por críticas al manejo comunicacional: “Este es un Gobierno que no se desordena”

Los ministros también fueron requeridos sobre el manejo comunicacional del Gobierno, a propósito de un pronunciamiento de la presidenta del Senado y militante de Renovación Nacional, Paulina Nuñez. La parlamentaria pidió al Ejecutivo enmendar lo ocurrido esta semana, concretamente, el episodio sobre el “Estado quebrado” que habría afectado la discusión en el Congreso.

Al respecto, el ministro Alvarado afirmó que la crítica política es recibida, pero que el Gobierno,“ante las emergencias y las crisis como la que estamos viviendo, no se desordena”.

“Muchas veces pueden haber interpretaciones respecto a un dicho, una gráfica, una palabra, pero este Gobierno actúa de manera cohesionada, ordenada y tal es así de que ante esta emergencia de la crisis de los combustibles, nos propusimos un objetivo de que en 48 horas teníamos la solución con la colaboración del Parlamento y hoy estamos informándole a ustedes cómo implementamos esas medidas fundamentalmente en las regiones”, relevó.

Así, reiteró que “la crítica política la escuchamos, la recibimos, pero les quiero decir fuerte y claro que este es un Gobierno que no se desordena ante las crisis y por el contrario, es capaz de abordar la contingencia y su programa”.