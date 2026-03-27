“Es el 0,09% del presupuesto del Minvu”: gobernador Orrego presiona para retomar obras del eje Nueva Alameda

Diversas autoridades de la Región Metropolitana continúan presionando al Gobierno para retomar las obras del eje Nueva Alameda-Providencia, luego de que se decidiera quitar el financiamiento para el último tramo de la ciclovía del proyecto. El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, junto a los alcaldes de Estación Central y de Lo Prado, Felipe Muñoz y Maximiliano Ríos, respectivamente, además de agrupaciones de ciclistas, emplazaron este viernes al Ejecutivo.

“No ocupemos argumentos que no son veraces, esta ciclovía representa el 0,09% del presupuesto del Ministerio de Vivienda. No nos vamos a ahorrar tanta plata y sí vamos a malgastar la plata que ya invertimos“, indicó el gobernador Orrego respecto de la justificación del Ejecutivo sobre la estrechez fiscal de la cartera de Vivienda.

En la misma línea, la autoridad regional aseguró que se solicitó una reunión con el ministro de Vivienda, Iván Poduje, pero que la instancia no se ha concretado. “$6.500 millones es lo que cuesta la ejecución del proyecto y ya invertimos cerca de $600 millones en diseño. En consecuencia, estaríamos votando la plata, mira que es sin sentido, para ahorrar plata tendríamos que votar la plata que ya invertimos”, agregó.

Este último tramo de la ciclovía es el que busca cruzar la Alameda, conectando Plaza Italia con la Avenida Pajaritos. Es el segmento que pasaría entre Lo Prado y Estación Central. Orrego destacó que esta construcción permitiría avanzar también en reparación de 48 cruces peatonales, nuevos semáforos e iluminación. “No caricaturicemos ni ridiculicemos esto. Es mucho más que simplemente una ciclovía para que un par de personas practiquen deporte”, dijo.

A través de su cuenta de Instagram, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, realizó una transmisión en vivo en la que se refirió al tema y aseguró que la cartera tiene otras prioridades, como la reconstrucción de las zonas afectadas por incendios.

“La ciclovía de la Alameda cuesta como $8 mil millones. Con eso yo construyo 100 viviendas y reparo 400 que hoy no tienen solución de alcantarillado buena, no tienen techumbre buena, o sea, tenemos que reparar miles de viviendas (…) en Coronel, en Concepción, en San Pedro de la Paz. Entonces, no se trata de que la ciclovía no sea importante, lo que pasa es que hay otras urgencias”, afirmó.

“Además, heredamos una mochila de piedra que nos dejó el gobierno anterior, el 97% del presupuesto del Ministerio de Vivienda de este año está comprometido a deudas de arrastre heredadas y viene el gobernador y nos pide la ciclovía. Gobernador, aterrice un poco, planeta Tierra, por favor. Si usted quiere, pague usted la ciclovía, nosotros tenemos otras prioridades”, planteó el jefe de cartera.

Poduje afirmó que: “Eso es lo que he querido tratar de decirle y no entiende este señor, que las prioridades las tenemos puestas en barrios críticos, en revestimiento, en recuperación de techumbre, en construcción de viviendas nuevas, tenemos 50 mil familias en déficit. Entonces, un poquito más de empatía le pediría a la autoridad que está exigiendo ciclovías de $8 mil millones”.

“Lo tenía que decir porque me ha llamado mucha gente por la ciclovía, en general para apoyar, pero he visto una declaración un poco destemplada del gobernador Orrego, parece que le sobrara la plata, a nosotros no nos sobra, gobernador”, finalizó.

Consultado sobre estas declaraciones, Orrego respondió: “Yo soy gobernador de una región que tiene muchos dolores. La inseguridad, los temas de vivienda, los temas de transporte, los temas de deporte y cultura. Y un buen gobernante sabe que uno tiene que asumir distintas necesidades de la sociedad, si construyéramos puras viviendas no tendríamos plazas, no tendríamos canchas, no tendríamos centros culturales, no tendríamos salud y educación”.

“Creo que aquí no hay voluntad de avanzar con este proyecto. Un proyecto que viene de hace tres gobiernos, que ha involucrado a miles de personas (…) No entiendo por qué la oposición a esta iniciativa que es parte de un proyecto tan importante para Santiago. Ahora, ¿de verdad esto va a poner en jaque la reconstrucción de Concepción y Valparaíso? No. Son muy pocos recursos comparados con el presupuesto de $6,6 mil millones de millones de que tiene el Ministerio de Vivienda”, enfatizó el gobernador.

Quien sí conversó directamente con el ministro Poduje fue el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, y dijo que el secretario de Estado le confirmó que no se puso fin al proyecto, sino que se puso en pausa.

“Me llamó el ministro Poduje, me planteó cuáles son los argumentos respecto a por qué no se puede construir, precisamente apelando a falta de recursos. Se comprometió también a ver la posibilidad de que podamos conversar para ver alguna programación que permita que este proyecto, que es tan importante para la ciudad, se pueda concretar finalmente. Vamos a quedar a la espera de esta reunión, de esta coordinación”, aseguró.

La ciclovía del eje Nueva Alameda-Providencia contaba financiamiento aprobado y, según advirtió el gobernador Orrego, paralizando el proyecto se transgreden acuerdos legales ya firmados, de hecho, adelantó que evaluarán jurídicamente la acción, porque el Ministerio de Vivienda firmó un convenio de programación que involucra también a los Ministerios de Transporte, Interior, Vivienda, Obras Públicas y al Gobierno Regional.