Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 27 de marzo de 2026


Gobierno anuncia querella por homicidio tras muerte de inspectora en colegio de Calama

Frente a los hechos, la ministra Steinert apuntó a la iniciativa que busca facilitar la implementación de pórticos de detección de armas en colegios. “No es aceptable que un niño ande con un arma blanca en un establecimiento educacional", aseveró.

Frente a los hechos, la ministra Steinert apuntó a la iniciativa que busca facilitar la implementación de pórticos de detección de armas en colegios. “No es aceptable que un niño ande con un arma blanca en un establecimiento educacional", aseveró.

Nacional

Tras el ataque armado ocurrido durante la mañana de este viernes en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, donde una inspectora de 59 años perdió la vida y otras cuatro personas resultaron lesionadas, el Gobierno anunció que interpondrá una querella por el delito de homicidio consumado, homicidio frustrado y los ilícitos que correspondan.

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y su par de Educación, María Paz Arzola, se reunieron en dependencias de Carabineros en el centro de Santiago para abordar el caso ocurrido en la Región de Antofagasta.

La víctima fatal, identificada como M.V.R.V., de 59 años, murió en el lugar a causa de la gravedad de las heridas. El hecho también dejó lesionadas a otra inspectora y a tres alumnos, quienes fueron trasladados a un centro asistencial para su evaluación médica.

“Vamos a adoptar todas las medidas necesarias para evitar que hechos como estos vuelvan a ocurrir”, manifestó la ministra Steinert.

Ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y su par de Educación, María Paz Arzola, junto autoridades de Carabineros y la PDI

Ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y su par de Educación, María Paz Arzola, junto autoridades de Carabineros y la PDI. Foto: Aton.

La autoridad apuntó a la iniciativa que busca facilitar la implementación de pórticos de detección de armas en colegios. “No es aceptable que un niño ande con un arma blanca en un establecimiento educacional y por eso cada establecimiento educacional debe tener la tecnología”, planteó.

En esa línea, indicó que esto permitiría “detectar, por ejemplo, si un alumno ingresa con un arma blanca, como ocurrió en este caso, un adulto de 18 años y así evitar que los colegios sean vulnerables y se corra un riesgo tan grave como el visto hoy”.

“Esa ley está pendiente de su promulgación y publicación y, por lo tanto, llamamos a los establecimientos educacionales que, una vez publicada, puedan adoptar los mecanismos necesarios para proteger a toda la comunidad estudiantil. Nosotros, como Ministerio de Seguridad, nos vamos a hacer parte, vamos a interponer una querella por el delito de homicidio consumado, homicidio frustrado y los ilícitos que correspondan”, informó la titular de Seguridad.

La ley a la que hizo referencia Steinert se encuentra en trámite de toma de razón en Contraloría y cuando supere esa etapa quedará lista para su promulgación.

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