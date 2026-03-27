Juan Gabriel Valdés por retiro de apoyo a Bachelet: “Es una ofensa a la tradición republicana de Chile”

El excanciller y exembajador ante Naciones Unidas, Juan Gabriel Valdés, criticó duramente la decisión del Gobierno de retirar el respaldo a Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, calificándola como una medida injustificada y perjudicial para el prestigio de Chile.

En entrevista con la primera edición de Radioanálisis, Valdés expresó que existe “una cierta indignación en el mundo diplomático” frente a la determinación. “Es una expresidenta de Chile elegida dos veces, que ha tenido una de las más grandes responsabilidades en Naciones Unidas (…) y es bruscamente retirada con una explicación que no es verdad”, afirmó.

El exministro fue enfático en señalar que la decisión trasciende lo personal y afecta directamente la política exterior de Chile. “Es una ofensa a la tradición republicana de Chile. Esto no ocurrió nunca en el pasado”, sostuvo.

Respecto a la justificación del Ejecutivo sobre la supuesta inviabilidad de la candidatura, Valdés la descartó categóricamente y vinculó ese argumento a sectores políticos internos. “Nadie va a creer que la candidatura es inviable (…) el argumento se llama UDI y Republicano”, señaló.

En esa línea, destacó el prestigio internacional de Michelle Bachelet. “La chilena más prestigiada y conocida en el mundo exterior (…) es retirada con argumentos que no son convincentes para nadie”, indicó.

El excanciller también advirtió consecuencias en la credibilidad internacional de Chile. “Hemos hecho algo bochornoso para el prestigio del país y hemos dañado la imagen de Chile en el exterior”, señaló.

Además, descartó que existan presiones de Estados Unidos para justificar la medida. “El Gobierno de Estados Unidos no ha dicho una sola palabra sobre la Secretaría General de la ONU”, afirmó.

Finalmente, Valdés llamó a reconsiderar la decisión y a actuar con visión de Estado. “Cuando se trata de Chile, se trata de poner la mejor figura del país (…) la situación internacional es demasiado delicada como para estar jugando a la política interna”, concluyó.