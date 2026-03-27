Los Leones, Puente Alto, UdeC y Puerto Montt parten ganando en el inicio de la Liga Chery 2026

Con marcadores abultados y alta intensidad, la Liga Chery by Cecinas Llanquihue 2026 ya dio sus primeros pasos en cancha, dejando resultados que comienzan a perfilar a los protagonistas del inicio de temporada.
El vigente campeón, Colegio Los Leones, inició con autoridad la defensa de su título tras imponerse por 93-77 a Boston College, confirmando su condición de favorito desde el primer partido.
Otro de los triunfos destacados fue el de Universidad de Concepción, que mostró un sólido funcionamiento colectivo para superar por 105-72 a Universidad Católica, firmando una de las mayores diferencias del torneo en este arranque.
En la Zona Centro, Municipal Puente Alto sorprendió como visitante al vencer por 91-83 a CSD Colo Colo, mientras que en el sur, Puerto Montt Basket se quedó con un atractivo duelo ante Puerto Varas Basket por 102-91.
Comienzo de la Liga Nacional de Básquetbol 2026
Estos resultados marcan el inicio oficial de la Liga Chery by Cecinas Llanquihue 2026, torneo que arrancó esta semana con una programación que se extenderá hasta el domingo 29 de marzo, contemplando las primeras jornadas en las zonas Centro y Sur.
El campeonato reúne nuevamente a los principales equipos del básquetbol chileno, en una temporada que promete alta competencia, y que tendrá como uno de sus focos la defensa del título de Colegio Los Leones.
La primera semana de competencia continuará con una agenda cargada de partidos, dando forma al primer gran movimiento competitivo del año en la Liga Nacional de Básquetbol de Chile.
Programación Liga Chery by Cecinas Llanquihue 2026
Viernes 27 de marzo
19:30 | Municipal Puente Alto vs CD Español Talca
20:30 | CD Las Ánimas vs Puerto Montt Basket
Sábado 28 de marzo
19:30 | CD Universidad Católica vs Colegio Los Leones
19:30 | CD Castro vs CD Valdivia
20:30 | CD ABA Ancud vs CD Español Osorno
Domingo 29 de marzo
18:30 | CD Español Talca vs CSD Colo Colo
19:30 | Puerto Varas Basket vs CD Las Ánimas
19:30 | CD Castro vs CD Español Osorno
20:30 | CD UdeC vs Boston College
20:30 | CD ABA Ancud vs CD Valdivia