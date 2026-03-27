Los Leones, Puente Alto, UdeC y Puerto Montt parten ganando en el inicio de la Liga Chery 2026

Con marcadores abultados y alta intensidad, la Liga Chery by Cecinas Llanquihue 2026 ya dio sus primeros pasos en cancha, dejando resultados que comienzan a perfilar a los protagonistas del inicio de temporada.

El vigente campeón, Colegio Los Leones, inició con autoridad la defensa de su título tras imponerse por 93-77 a Boston College, confirmando su condición de favorito desde el primer partido.

Otro de los triunfos destacados fue el de Universidad de Concepción, que mostró un sólido funcionamiento colectivo para superar por 105-72 a Universidad Católica, firmando una de las mayores diferencias del torneo en este arranque.

En la Zona Centro, Municipal Puente Alto sorprendió como visitante al vencer por 91-83 a CSD Colo Colo, mientras que en el sur, Puerto Montt Basket se quedó con un atractivo duelo ante Puerto Varas Basket por 102-91.

Comienzo de la Liga Nacional de Básquetbol 2026

Estos resultados marcan el inicio oficial de la Liga Chery by Cecinas Llanquihue 2026, torneo que arrancó esta semana con una programación que se extenderá hasta el domingo 29 de marzo, contemplando las primeras jornadas en las zonas Centro y Sur.

El campeonato reúne nuevamente a los principales equipos del básquetbol chileno, en una temporada que promete alta competencia, y que tendrá como uno de sus focos la defensa del título de Colegio Los Leones.

La primera semana de competencia continuará con una agenda cargada de partidos, dando forma al primer gran movimiento competitivo del año en la Liga Nacional de Básquetbol de Chile.

Programación Liga Chery by Cecinas Llanquihue 2026

Viernes 27 de marzo

19:30 | Municipal Puente Alto vs CD Español Talca

20:30 | CD Las Ánimas vs Puerto Montt Basket

Sábado 28 de marzo

19:30 | CD Universidad Católica vs Colegio Los Leones

19:30 | CD Castro vs CD Valdivia

20:30 | CD ABA Ancud vs CD Español Osorno

Domingo 29 de marzo

18:30 | CD Español Talca vs CSD Colo Colo

19:30 | Puerto Varas Basket vs CD Las Ánimas

19:30 | CD Castro vs CD Español Osorno

20:30 | CD UdeC vs Boston College

20:30 | CD ABA Ancud vs CD Valdivia