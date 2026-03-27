Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 27 de marzo de 2026


Pamela Jiles presentó dos proyectos para nuevos retiros del 10% de fondos de las AFP

La diputado del Partido de la Gente lo propuso como una medida para enfrentar el alza en los combustibles. La iniciativa es similar a las que se aprobaron en pandemia y la otra, está dirigida a migrantes que quieran volver a sus países.

La diputado del Partido de la Gente lo propuso como una medida para enfrentar el alza en los combustibles. La iniciativa es similar a las que se aprobaron en pandemia y la otra, está dirigida a migrantes que quieran volver a sus países.

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En la última sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara, la diputada Pamela Jiles (PDG) presentó dos proyectos para nuevos retiros del 10% de los fondos previsionales, con el fin de enfrentar las alzas de los combustibles. Los proyectos fueron declarados admisibles

“Yo he presentado dos proyectos de retiro: uno de retiro del 10% que es una modificación constitucional transitoria, como lo hemos conocido previamente. Recordemos que hubo tres de ellos aprobados por este Congreso, uno de ellos, el segundo, presentado en coautoría con el entonces presidente Piñera y quien les habla”, señaló la parlamentaria en su cuenta de X.

“Me parece que es muy atingente al momento político que va a vivir el país a partir de las medidas recientemente anunciadas y que en ese sentido, como es proyectable por el propio Gobierno, entiendo que vamos a estar en una situación bastante parecida a la de la pandemia”, añadió.

El segundo proyecto de la diputada Jiles es “una modificación constitucional transitoria para permitir que los migrantes que se devuelvan a su país en forma definitiva, puedan llevarse efectivamente sus fondos de AFP”, detalló la parlamentaria. 

“Esto es algo que aparentemente está legislado, pero que en mi opinión legislativa tiene muchos defectos y creo que ayudaría a las políticas de devolución a sus países de un gran número de migrantes el que pudieran tener una facilidad en el retiro de sus fondos previsionales a corto plazo”, argumentó.

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