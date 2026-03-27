“Se atacan síntomas, no el problema”: cuestionamientos al enfoque punitivo en políticas migratorias en Chile

La doctora en Sociología y académica de la Universidad de Chile, María Emilia Tijoux, junto al vocero del Movimiento de Acción Migrante, Eduardo Cardoza, en diálogo con la primera edición de Radioanálisis, abordaron el debate actual sobre migración en Chile, criticando el giro restrictivo de algunas iniciativas legislativas y propuestas en materia de control fronterizo.

En relación con el proyecto que busca restringir beneficios fiscales a migrantes en situación irregular, Cardoza cuestionó la lógica que sustenta la iniciativa. “Partimos de una lógica que se viene instalando desde 2018 que es la de que todo derecho genera un incentivo perverso. Porque en definitiva no está probado que los migrantes vengan justamente porque se le respeten los derechos”, afirmó.

En esa línea, advirtió sobre las consecuencias de retroceder en garantías previamente reconocidas: “Entonces, que se haga eso, lo único que hace es retroceder en conceptos y de compromisos que Chile había asumido. Y, de derechos que ya estaban, a retrotraerlos hacia una situación que se vincula con un punitivismo que tiende a atacar síntomas, manifestaciones, pero no a resolver el problema”.

El vocero también apuntó a los efectos de condicionar derechos sociales a la situación migratoria. “Lo que tiende el proyecto es a vincular un carnet de identidad, digamos, un reconocimiento jurídico de una persona que está migrante a los derechos educacionales, a los derechos sociales y, por tanto, genera un factor de exclusión por una condición migratoria”, explicó Cardoza.

Respecto al denominado plan “Escudo Fronterizo”, impulsado por el Presidente José Antonio Kast, Cardoza fue enfático en rechazar su enfoque. “Ese plan lo que está haciendo es justamente fijar ese discurso que tiende a resolver un problema social, como es el de la migración, a través de medidas militares o medidas de represión”, manifestó.

Por su parte, Tijoux abordó el componente cultural y social del debate migratorio, cuestionando la forma en que se construye la imagen de las personas migrantes en el país.

“Lamentablemente se vincula la migración a puras cuestiones negativas. Y ese es el gran problema, no se piensa en que vamos en el auto y vemos que una persona que va a dejar comida en un delivery, que en nuestras casas muchas veces necesitamos llamar a alguien atienda a una persona de edad postrada, entonces se llama a personas de Venezuela, de Colombia, de Perú”, reflexionó.

“Las personas migrantes están hoy día en todos los rubros del trabajo en Chile, no hay ningún rubro en donde no estén, tanto de los trabajos técnicos, tanto de los trabajos más precarizados, tanto de los trabajos profesionales y en todos ellos tienen una condición compleja en donde al parecer se cuestiona o se duda de su capacidad de ser un trabajador como un trabajador chileno”, prosiguió en su análisis la académica.

En tanto, Tijoux abordó la situación de quienes permanecen en la informalidad a la espera de regularizar su situación. “El vendedor ambulante, no el chileno, sino el vendedor ambulante extranjero en condición migratoria que no tiene su papel irregularizado, que está esperando una visa hace un montón de tiempo, que está esperando a que le responda la posibilidad de tener papeles (…) si el lío es tener o no tener papeles y sin papeles no se es nadie, pero esa persona es un padre de familia. Es una madre de familia, necesita sobrevivir, necesita trabajar”, cerró.