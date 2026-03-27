Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 27 de marzo de 2026


Senadora Núñez (RN): “Si el Gobierno no reconoce su problema de comunicación, difícilmente va a poder enmendarlo”

La presidenta del Senado abordó la controversia del Estado en "quiebra" instalada por el Ejecutivo. Al respecto, sostuvo que "aquí es donde uno nota que la experiencia en lo político es vital".

La presidenta del Senado abordó la controversia del Estado en "quiebra" instalada por el Ejecutivo. Al respecto, sostuvo que "aquí es donde uno nota que la experiencia en lo político es vital".

Política

La presidenta del Senado y senadora de RN, Paulina Núñez, se refirió este viernes a la tramitación de la ley de “emergencia energética”, en medio de la polémica por las declaraciones del Ejecutivo sobre el Estado en “quiebra”.

En diálogo con Radio Infinita, la legisladora reconoció que existieron problemas de comunicación desde el Gobierno y subrayó que la experiencia política es “vital”. Sostuvo que “en las formas tenemos que estar de acuerdo y en las formas son vitales para que no solamente frente a esta contingencia este proyecto que, sin duda, levantó distintas opiniones y muchas pasiones”.

Núñez afirmó que “de aquí en adelante tenemos que ser capaces, sobre todo en el Senado, de ponernos de acuerdo, de sacar adelante un programa de gobierno que fue apoyado por el 58% de los chilenos”.

Respecto a la controversia por el Estado en “quiebra”, la parlamentaria declaró que “aquí es donde uno nota que la experiencia en lo político es vital“. “Las palabras instalan realidad, cuando lo dicen las máximas autoridades, por supuesto que producen efecto”, subrayó.

Añadió que “cuando está todo tan encima a propósito del debate legislativo o la tramitación de este proyecto tienes la posibilidad que te respondan en el momento. Me refiero a los parlamentarios que van a tener que empezar a discutir el proyecto”.

La senadora advirtió que “si el Gobierno no reconoce que hubo un problema profundo de comunicación durante esta semana que afectó el debate legítimo, difícilmente va a poder enmendarlo”.

“A mi juicio tiene que enmendarlo rápido. Los problemas se enfrentan y se corrigen a la brevedad, porque de lo contrario se siguen maximizando y eso sí que va a terminar siendo un problema para una agenda y un programa, insisto, apoyado por la inmensa mayoría de los chilenos, pero que sin duda te va a necesitar votos para ejecutar”, enfatizó.

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