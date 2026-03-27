Sin financiamiento 2026: sitios de memoria alertan incertidumbre y riesgo en su funcionamiento

A casi tres meses de iniciado el año, os sitios de memoria denunciaron que aún no reciben los recursos correspondientes al presupuesto 2026, lo que impide su funcionamiento normal, el desarrollo de actividades educativas y la preservación histórica.

En este contexto, representantes de Londres 38, Villa Grimaldi y José Domingo Cañas sostuvieron una reunión con la Subsecretaría de Derechos Humanos para abordar la situación y exigir la transferencia de los fondos aprobados por ley.

Desde el centro ubicado en el barrio patrimonial “París-Londres”, alertaron que “no hay financiamiento para sueldos ni actividades”, acusando además que la falta de recursos pone en riesgo la continuidad de estos espacios vinculados a la memoria, la defensa de los derechos humanos y la cultura.

La coordinadora de Londres 38, Macarena Silva, explicó que los sitios cumplen un rol clave en la promoción y defensa de los derechos humanos. Según detalló, cerca de 20 organizaciones estarían afectadas por la falta de recursos, aunque la audiencia fue otorgada inicialmente solo a los tres sitios mencionados anteriormente.

Silva advirtió que el retraso impide el normal funcionamiento de los espacios y afecta tanto a trabajadores como a las actividades con la comunidad.

Asimismo, destacó que esta situación no tiene precedentes para organizaciones con más de 15 años de funcionamiento. “Nunca nos había pasado que a casi abril no poder seguir ejecutando lo que se nos demanda”, afirmó.

Por otra parte, la coordinadora explicó que el retraso impacta directamente en el trabajo educativo que desarrollan con colegios y universidades. “Están empezando las clases, que es uno de nuestros trabajos principales (…) y en este momento no hemos podido empezar nuestro trabajo”, indicó.

A esta situación se suman otros espacios culturales que también advirtieron retrasos en la entrega de recursos públicos. El Museo de la Solidaridad Salvador Allende informó este miércoles el cierre temporal de sus puertas debido a la demora en la transferencia de fondos correspondientes a 2026.

A través de redes sociales, la institución señaló que la situación “impide seguir funcionando de manera normal” y los obliga a suspender tanto exposiciones como actividades hasta nuevo aviso, afectando su programación cultural y el acceso de la comunidad a este espacio.

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Un escenario similar fue advertido por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Teatro Biobío, quienes manifestaron su preocupación por el retraso en los recursos comprometidos por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

De acuerdo al gremio, la falta de financiamiento afecta directamente en la programación artística, pone en riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores y el desarrollo del ecosistema cultural regional. Sobre la misma, advirtieron que la situación podría estar impactando a otros espacios culturales a nivel nacional.

Respecto a los objetivos de la reunión, Silva indicó que necesitan “saber oficialmente cuál es la política para los sitios (…) y que se ejecute rápidamente lo que por Ley de Presupuesto se garantizó”.