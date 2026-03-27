Tarifas eléctricas subirán un 2,8% promedio en abril por pago de deuda 

La luz residencial volverá a encarecerse desde abril, con un alza promedio nacional de 2,8% por cliente, según informó El Mercurio. Esto forma parte del proceso de pago de deudas pendientes con las empresas eléctricas iniciado en 2024, que ya había generado incrementos de entre 30% y 67% según la ciudad.

La ministra de Energía, Ximena Rincón, indicó que el Gobierno estudia mecanismos para evitar que este pago se traspase directamente a los consumidores, aunque aún no se ha presentado ninguna iniciativa formal. Por ahora, el reajuste seguirá los criterios de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), y dependerá de la comuna y de la empresa distribuidora.

Daniel Salazar, exdirector ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CNE), explicó que en 2026 no se verán efectos de la reciente alza del petróleo en la tarifa, pero sí impactarán en los precios de 2027. “Los contratos de suministro incluyen mecanismos de indexación según diversos índices de precios”, aclaró.

El gobierno anterior propuso “solidarizar” la deuda y planteó un subsidio para el 40% más vulnerable, que mitigaría un alza promedio de $1.450 extra. Según el exbiministro de Economía y Energía, Álvaro García, el Estado recibiría $19.600 millones adicionales por la recaudación tras el alza de la luz, mientras que el gasto por el subsidio sería de $15.600 millones.

Rincón señaló que la deuda con las distribuidoras supera los US$800 millones y que el Gobierno trabaja en alternativas considerando el contexto internacional y la volatilidad del dólar por la guerra en Medio Oriente.

La ministra valoró las medidas recientes del Ejecutivo para contener los impactos del alza de combustibles, incluyendo bonos y congelamientos tarifarios, pero aclaró que cualquier modificación adicional deberá ser estudiada junto al equipo de Energía.