Tras extensa discusión ética: Joven española parapléjica recibe eutanasia a dos años de solicitarla

La joven parapléjica de 25 años Noelia Castillo Ramos ha recibido este jueves por la tarde la eutanasia en un hospital de Sant Pere de Ribes (Barcelona), informó Abogados Cristianos en un comunicado.

La eutanasia llega casi dos años después de la petición de la joven, que ha esperado el pronunciamiento de cinco instancias judiciales hasta recibir la muerte asistida, por la oposición de su padre, representado por Abogados Cristianos.

La joven fue evaluada por profesionales del ámbito de la psicología clínica, la neuropsicología y la psiquiatría, que corroboraron que entendía la gravedad de la medida solicitada y que se mantenía en su voluntad de recibir la eutanasia.

En las diversas evaluaciones practicadas, se constató que tenía un coeficiente intelectual dentro de la normalidad, que no presentaba trastornos del curso de pensamiento y que padecía síntomas depresivos crónicos que le provocaban un sufrimiento insoportable de tipo psíquico, derivado de la lesión medular que le causaba dolores.

La petición para recibir la eutanasia la hizo de forma libre, sin injerencia ni influencia de su propia enfermedad mental, expresaron los forenses en sede judicial, en una declaración pericial en la que otros seis médicos declararon que la joven tenía las capacidades conservadas para saber, discernir y decidir sobre su vida.

Noelia se mantuvo en su decisión desde abril de 2024, cuando solicitó recibir la eutanasia, que fue avalada en julio por los profesionales de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, sin que se pueda desvirtuar por un escrito aportado por Abogados Cristianos, de contornos no aclarados del todo en cuanto a su origen y que no fue ratificado por la joven, por lo que no puede ser considerado como un cambio de opinión en su voluntad.

En enero de este año, el Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado por el padre contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y avaló la eutanasia en una sentencia contra la que ya no había recurso, motivo por el cual el progenitor acudió al Tribunal Constitucional, que también rechazó por unanimidad el recurso de amparo, agotando todas las vías judiciales en España.

Finalmente, Abogados Cristianos llevó el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que rechazó las medidas cautelares solicitadas para paralizar el proceso.

La joven sufrió una violación múltiple, que la llevó a intentar suicidarse tirándose desde un quinto piso, tras lo cual quedó parapléjica y con constantes dolores. Además, al no contar con apoyo, vivió en diferentes centros sociosanitarios tras su lesión.