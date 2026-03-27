U. de Chile despliega en Chiloé operativos geriátricos y talleres para cuidadores y cuidadoras

En el marco del Programa de Envejecimiento Activo y Saludable (EAS) impulsado por el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, durante los días 24 y 25 de marzo se desarrollaron nuevas acciones en el archipiélago de Chiloé, orientadas a fortalecer el bienestar de personas mayores y sus cuidadores. Estas iniciativas forman parte del trabajo sostenido que la institución ha desplegado en el territorio desde 2021, promoviendo el envejecimiento digno y la salud integral.

El martes 24 de marzo, en el Centro Diurno del Adulto Mayor (CEDIAM) en Puqueldón, se llevó a cabo un operativo geriátrico a cargo del doctor Rafael Jara, académico del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, junto con un taller de salud mental para cuidadores liderado por la psiquiatra Graciela Rojas. La jornada permitió entregar atención especializada y herramientas prácticas para el cuidado cotidiano, beneficiando tanto a personas mayores como a sus redes de apoyo.

Asimismo, el miércoles 25 de marzo las actividades continuaron en otras comunas. El taller de salud mental se realizó en el Centro Comunitario de Cuidados Palqui, en Curaco de Vélez, mientras que el operativo geriátrico tuvo lugar en el CESFAM de Dalcahue. De esta manera, el programa amplía su cobertura territorial, acercando atenciones de salud a distintas localidades del archipiélago.

Este programa tiene por objetivo promover cambios en los estilos de vida de la población chilota mediante una estrategia conjunta entre universidades, municipios, comunidades, sistema de salud y sistema educativo, impulsando un enfoque integral y colaborativo para abordar el envejecimiento.

La iniciativa surgió en 2021 en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y aplica herramientas de carácter internacional para innovar en el cuidado de las personas mayores. Desde entonces, ha operado en comunas como Curaco de Vélez, Quinchao, Chonchi y Puqueldón, y desde 2026 suma nuevas acciones en Dalcahue y en la comuna de La Florida, en la Región Metropolitana.

El proyecto de Envejecimiento Activo Saludable se desarrolla bajo un modelo de colaboración público-privada que articula a distintas unidades de la Universidad de Chile junto a la Universidad de Ciencias Aplicadas de North Karelia, en Finlandia, además de municipios, organizaciones comunitarias, establecimientos educacionales y empresas con presencia en el territorio. La iniciativa es liderada por el Hospital Clínico de la Universidad de Chile e integra también el trabajo del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), junto con diversas facultades que aportan desde la medicina, el urbanismo, la economía y las ciencias.

A este esfuerzo se suma el respaldo de múltiples actores del sector privado, como Inversiones La Construcción, la Cámara Chilena de la Construcción, la Corporación Chileno Alemana de Beneficencia, Salmones Antártica, Camanchaca, Invermar, la Asociación de AFP de Chile, Roche y RIOLAB, además del apoyo público del Servicio Nacional del Adulto Mayor, consolidando una red de trabajo que permite proyectar el programa y ampliar su impacto en las comunidades del archipiélago.

Al respecto, la doctora Graciela Rojas se refirió a la relevancia del Programa EAS. “He visto cómo ha ido adquiriendo importancia en el archipiélago de Chiloé y es bastante bien valorado. Se realizan distintas actividades, como educación en los colegios para una alimentación sana y, en los adultos mayores, algunas medidas de autocuidado, como el fomento de la medición de la presión arterial, de la hemoglobina glicosilada y del envejecimiento activo”.

“Hoy escuchábamos cómo algunos adultos mayores han adquirido unos relojes para poder contabilizar los pasos que dan, y ellos mismos nos contaban cómo ahora caminan kilómetros a raíz de este apoyo que han recibido de este programa”, sostuvo.

En tanto, el doctor Rafael Jara resaltó el trabajo de extensión que la Casa de Bello, a través del programa, desarrolla en Chiloé. “Hay que destacar que la Universidad de Chile se hace presente en una zona alejada contando con toda la ayuda de las autoridades locales; las coordinaciones son muy buenas y la disposición también”.

Desde el proyecto, Jara expresó sus proyecciones en materia de alimentación saludable y envejecimiento. “Ha sido realmente notable y yo creo que esto nos va a permitir instalarnos en otros lugares, como ya está ocurriendo en La Florida, y creo que esto ya es un ejemplo para una política de prevención a nivel nacional. Hay que pensar que, en el futuro, las personas mayores van a ser un grupo muy importante. La población está envejeciendo y ya tenemos que pensar en lo que muchos han llamado la ‘nueva longevidad’: personas mayores en buenas condiciones”.