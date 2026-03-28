A un mes de guerra: los datos que explican la magnitud del mayor conflicto en Medio Oriente desde la invasión a Irak

Este sábado se cumple un mes desde el inicio de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, un conflicto que en solo cuatro semanas ha escalado a una dimensión regional con impacto global.

La clave para entender su magnitud no está solo en los discursos, sino en los datos, hablamos de una guerra que ha involucrado al menos a 10 países, que ha puesto en riesgo directo alrededor del 25% del suministro mundial de petróleo y ya está generando efectos medibles sobre la economía global. Para analizarlo con claridad, conviene dividirlo en tres ejes, el militar, el económico y el humanitario.

El plano militar

La escala es inédita en términos recientes, desde el inicio de la Operación “Furia Épica”, el 28 de febrero, la coalición liderada por Estados Unidos e Israel ha atacado más de 10 mil objetivos estratégicos dentro de Irán, con un ritmo inicial de entre 800 y mil ataques diarios en las primeras 48 horas. Estos ataques han incluido instalaciones nucleares como Natanz y Fordow, bases de misiles balísticos, centros de producción de drones, cuarteles de la Guardia Revolucionaria y sistemas de defensa aérea avanzados como los S-300.

La expansión geográfica también es clave, se han registrado ataques o interceptaciones en Irán, Israel, Líbano, Irak, Kuwait, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Siria, Jordania y Turquía, lo que confirma la regionalización del conflicto. Además, la ofensiva contra Hezbolá ha implicado el bombardeo de cientos de posiciones en Líbano, Siria e Irak, incluyendo depósitos de armas y bases de milicias proiraníes.

En términos de capacidades, Israel afirma haber destruido o inutilizado 330 de los aproximadamente 470 lanzadores móviles de misiles iraníes, mientras que se estima que Irán ha perdido entre un 20% y un 30% de su arsenal operativo, más no son datos contrastados. Sin embargo, esto no ha impedido su respuesta, Teherán ha lanzado al menos 83 oleadas de misiles contra Israel, alcanzando ciudades como Tel Aviv, Arad, Beersheba y zonas cercanas a Dimona, donde se ubica una instalación nuclear clave y donde se sospecha que Israel guarda parte de su arsenal nuclear no declarado.

Uno de los elementos más críticos es el consumo de munición. Estados Unidos ha disparado más de 850 misiles Tomahawk, cada uno de estos tiene un costo aproximado de 2 millones de dólares, mientras Israel reporta el uso de más de 15 mil proyectiles en apenas un mes, una cifra cuatro veces superior a conflictos previos en el mismo periodo.

En defensa aérea, el uso de interceptores ha sido aún más impactante, se estima un consumo de entre 2 mil 500 y 3 mil misiles Patriot, superando ampliamente los poco más de 700 utilizados por Ucrania en cuatro años de guerra. Cada uno de estos interceptores cuesta cerca de 4 millones de dólares, lo que implica un gasto superior a los 10 mil millones de dólares solo en defensa aérea en un mes.

Esta dinámica revela una asimetría crítica, muchos de los drones utilizados por Irán tienen un costo de entre 20 mil y 50 mil dólares, obligando a la coalición a gastar cientos de veces más para interceptarlos. Este desequilibrio, sumado a una producción anual de interceptores que ronda los 600 sistemas, ha generado una crisis de reabastecimiento, con reservas reducidas en más de un 35% y el desvío de al menos 750 millones de dólares en recursos originalmente destinados a Ucrania.

A pesar de estos costos, el daño sobre Irán ha sido profundo también en su estructura de mando. En este primer mes, al menos 15 figuras de alto nivel han muerto, incluyendo al líder supremo, Alí Jameneí, ministros clave y altos mandos de la Guardia Revolucionaria, como Ali Lariyani, quien fuese el “segundo” al mando de Irán. A pesar de esta “decapitación estratégica”, el régimen mostró una capacidad de resiliencia y renovación inesperado.

Pero un ámbito que destaca de esta guerra en el aspecto militar es el combate aéreo. Más que un hecho aislado, este conflicto parece consolidar un cambio de paradigma en la guerra aérea, donde la saturación, el desgaste industrial y la asimetría de costos están reemplazando la lógica tradicional del dominio aéreo.

Solo las fuerzas de EE.UU. han realizado más de 8 mil vuelos de combate, por su parte Israel sumaría un total de 6 mil 500 incursiones, 2 mil 800 hacía Irán, 3700 hacía el Líbano, en estas cuatro semanas.

Un F-35I israelí logró el primer derribo aire-aire de la historia para este tipo de avión, al abatir un caza iraní sobre Teherán, marcando además el primer combate de este tipo para Israel en casi 40 años. Sin embargo, otro F-35A estadounidense fue alcanzado por defensa antiaérea iraní, cuestionando su supuesta invisibilidad.

En paralelo, tres F-15 estadounidenses fueron derribados sobre Kuwait en un incidente confuso, que algunas versiones atribuyen a un posible ataque deliberado de un piloto de la propia fuerza aérea kuwaití.

El plano económico

El impacto de la guerra se ha concentrado principalmente en el mercado energético, es cosa de ver el alza en el precio del petróleo, el Brent alcanzó un pico de 120 dólares por barril, estabilizándose posteriormente en torno a los 106 dólares, con un aumento mensual cercano al 42%. Este comportamiento responde directamente al bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial, el 20% del gas natural licuado y cerca del 30% de los fertilizantes.

Sin embargo, en los últimos días, Teherán ha flexibilizado el bloqueo a ciertos países. Irán busca aliviar la presión de potencias que no están alineadas directamente con la operación militar de EE.UU. e Israel, evitando así una coalición global unificada en su contra y, de paso, cobrando un “peaje” financiando su resistencia mediante canales no rastreables por el Tesoro estadounidense.

La magnitud de esta disrupción ha llevado a la Agencia Internacional de la Energía a liberar 426 millones de barriles, la mayor liberación de reservas de su historia. A nivel macroeconómico, la OCDE proyecta una reducción del crecimiento global de entre 0,3% y 0,5% del PIB, junto con un aumento de la inflación de 0,9 puntos porcentuales.

El plano humanitario y el futuro diplomático

Las cifras reflejan una crisis profunda y desigual. En Irán, las cifras oficiales hablan de mil 937 muertos y cerca de 24 mil 800 heridos, mientras que organizaciones independientes elevan el número de fallecidos por sobre los 3 mil 300 o incluso 6 mil 500, incluyendo al menos 206 niños. El sistema sanitario se encuentra al borde del colapso en regiones clave como Teherán e Isfahán.

En Israel, el balance es de 27 fallecidos y más de 5 mil 200 heridos, muchos de ellos afectados por la frecuencia de las alarmas y los impactos indirectos. Estados Unidos, por su parte, ha confirmado 15 soldados muertos y 291 heridos en distintas bases de la región. Sin embargo, la situación más crítica se vive en Líbano, donde el conflicto con Hezbolá ha provocado cerca de 1 millón de desplazados, junto con la muerte de al menos 121 niños y cientos de heridos en medio de bombardeos constantes.

En tanto, en el plano diplomático, el escenario sigue siendo extremadamente frágil. Si bien Donald Trump extendió una especie de tregua técnica de 10 días y una propuesta de paz de 15 puntos impulsada por Estados Unidos, las posiciones son prácticamente irreconciliables. Mientras Washington exige el desmantelamiento total del programa nuclear iraní y el control internacional del estrecho de Ormuz, Teherán responde con demandas de soberanía total y reparaciones de guerra.

En este contexto, muchos analistas coinciden en que la diplomacia está siendo utilizada más como una herramienta táctica que como una vía real de solución. Las pausas en los ataques coinciden con necesidades logísticas, reabastecimiento de munición y reposicionamiento de fuerzas. Por ello, tras un mes de guerra, el escenario más probable no es una desescalada, sino una transición hacia una fase aún más intensa, donde el control de infraestructuras estratégicas —como terminales petroleras o nodos energéticos— podría convertirse en el próximo objetivo central.