Alza en la luz se aplaza hasta julio tras instrucción de la SEC a distribuidoras

En un respiro para el presupuesto de los hogares chilenos, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) instruyó formalmente a las empresas distribuidoras postergar el alza de las cuentas de la luz hasta el mes de julio. La decisión responde al complejo panorama económico que enfrenta el país este 2026, acentuado por el incremento sostenido en el precio de los combustibles derivado de la crisis internacional.

Desde el Ministerio de Energía, la ministra Ximena Rincón y el subsecretario Hugo Briones confirmaron que, si bien existe una deuda acumulada que debe ser saldada, el contexto actual no es el adecuado para iniciar el proceso de reliquidación. “Las cuentas de la luz no subirán este abril, noticia que es positiva para la ciudadanía”, enfatizó la secretaria de Estado.

¿Qué es lo que se posterga?

El aplazamiento corresponde al cobro de las reliquidaciones tarifarias vinculadas al Valor Agregado de Distribución (VAD). Esta medida había sido solicitada tanto por parlamentarios de diversos sectores como por las propias empresas del rubro, buscando mitigar el impacto en el costo de la vida.

De acuerdo con lo determinado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el esquema de cobro que se activará durante el segundo semestre de este 2026 establece que el inicio de los pagos quedará postergado hasta el mes de julio.

Este proceso de devolución de la deuda acumulada se llevará a cabo de manera diferida, permitiendo que el monto total se prorratee en un plazo de cuatro años para evitar un impacto abrupto en el presupuesto mensual. Cabe destacar que la aplicación de esta medida tendrá un carácter variable, ya que el monto exacto del alza para cada consumidor final estará sujeto tanto a la comuna de residencia como a la empresa distribuidora específica que entregue el suministro en cada hogar.

Búsqueda de una fórmula definitiva

La ministra Rincón señaló que el Gobierno de José Antonio Kast se encuentra trabajando en una fórmula técnica que permita cumplir con los compromisos financieros con las distribuidoras sin que esto signifique un golpe brusco a la economía doméstica.

“Sabemos que, en el contexto que estamos viviendo, el alza representa un dolor para las familias. Estamos trabajando para encontrar una fórmula que permita pagar esta deuda de una manera que no impacte el bolsillo de los hogares”, aseguró la titular de Energía.

Con esta postergación, el Ejecutivo gana tiempo para negociar posibles mecanismos de mitigación adicionales, mientras la ciudadanía recibe un alivio temporal en medio de las presiones inflacionarias que marcan este primer trimestre del año.