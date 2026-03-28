Canciller Pérez Mackenna resalta potencial de cooperación con Argentina tras reunión bilateral

Con el objetivo de fortalecer la agenda de trabajo conjunto en este inicio de 2026, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, sostuvo una reunión oficial con su par de Argentina, Pablo Quirno. Durante el encuentro, ambos cancilleres coincidieron en la relevancia de proyectar una integración más profunda, orientada específicamente al crecimiento económico y la prosperidad de ambas naciones.

“Con Argentina tenemos grandes oportunidades para ampliar nuestra cooperación en beneficios recíprocos para la ciudadanía. Buscamos impulsar una estrategia que permita estrechar los lazos y aprovechar las ventajas que tenemos”, destacó el canciller Pérez Mackenna tras la cita.

Uno de los hitos principales de la jornada fue la entrega formal de una invitación por parte del ministro Quirno, en representación del presidente Javier Milei, para que el mandatario chileno, José Antonio Kast, realice una visita oficial a Argentina en el corto plazo.

Este gesto diplomático busca consolidar la sintonía política entre ambas administraciones y acelerar acuerdos en materias estratégicas como energía, comercio y seguridad fronteriza.

“Agradezco la visita del canciller de Argentina a Chile y la invitación a visitar su país. Da cuenta del interés que tenemos por materializar una hoja de ruta conjunta que sea robusta en el desarrollo estratégico de ambas naciones”, agregó el secretario de Estado chileno.

La reunión se da en un contexto donde ambos países buscan liberalizar sus economías y atraer inversión extranjera, lo que abre una ventana para proyectos de infraestructura binacional y una mayor coordinación en los pasos fronterizos. La cancillería chilena espera que esta invitación presidencial sea el punto de partida para una serie de acuerdos bilaterales que definan la relación entre Santiago y Buenos Aires durante el resto del año.