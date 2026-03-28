Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 28 de marzo de 2026


Codelco cierra 2025 con utilidades de US$ 2.423 millones impulsadas por el litio

La cuprífera estatal logró un aumento del 23% en su Ebitda y una inversión histórica de US$ 5.073 millones, destacando el aporte excepcional de su alianza con SQM en el Salar de Atacama.

La cuprífera estatal logró un aumento del 23% en su Ebitda y una inversión histórica de US$ 5.073 millones, destacando el aporte excepcional de su alianza con SQM en el Salar de Atacama.

Economía

Codelco presentó sus resultados financieros al cierre del ejercicio 2025, reportando una utilidad consolidada de US$ 2.423 millones. Esta cifra representa un salto significativo respecto a los US$ 245 millones obtenidos en 2024, incremento explicado principalmente por el reconocimiento contable de la adquisición del 50% más una acción de Novandino Litio, la sociedad conjunta con SQM para la explotación de litio. Sin este efecto excepcional, la utilidad de la estatal se situó en US$ 388 millones, un 58% superior al año anterior.

La producción propia de la minera alcanzó 1.334.445 toneladas métricas finas (tmf), lo que representa un leve incremento del 0,5% en comparación con 2024. El presidente ejecutivo, Rubén Alvarado, calificó el periodo como un año de “estabilización y adaptación” ante un entorno operacional complejo, marcado por contingencias climáticas y el accidente sísmico en El Teniente.

Desempeño por divisiones y costos

El comportamiento productivo fue dispar entre los distintos yacimientos de la corporación. Mientras divisiones como Ministro Hales (+25,1%) y Radomiro Tomic (+9,2%) mostraron sólidas alzas, otras sufrieron caídas importantes debido a restricciones operacionales y leyes de mineral más bajas.

  • El Teniente: Cayó un 13% (310 mil tmf) por restricciones tras el accidente fatal y eventos geomecánicos.

  • Chuquicamata: Descendió un 8% (265,8 tmf) por menor alimentación de mineral propio.

  • Gabriela Mistral: Bajó un 20,3% debido al deterioro en las leyes del mineral.

En cuanto a los costos, el costo directo (C1) se ubicó en 208,6 centavos de dólar la libra, un aumento del 4,8%. Este incremento fue impulsado por mayores gastos en servicios de apoyo y arriendo de equipos, aunque se vio parcialmente mitigado por la baja en los precios de la energía eléctrica y el diésel.

Inversión récord en proyectos estructurales

El 2025 marcó un hito en la historia de Codelco con una inversión en Capex de US$ 5.073 millones, la cifra más alta jamás desplegada por la estatal. Este esfuerzo financiero permitió alcanzar un avance del 94% en Rajo Inca y progresos significativos en la infraestructura de Chuquicamata Subterránea, donde se logró reducir hasta un 70% el polvo en suspensión en áreas críticas.

“El 2025 fue un año de estabilización y adaptación de la producción a un entorno operacional complejo. Hemos reforzado con decisión la seguridad y la disciplina operacional para consolidar los avances del período y retomar una senda de crecimiento sostenible”, describió el presidente ejecutivo, Rubén Alvarado.

Con un aporte al Fisco que alcanzó los US$ 1.778 millones (un 16% más que en 2024), Codelco proyecta un 2026 enfocado en la continuidad de sus proyectos estructurales —como Andes Norte y Diamante en El Teniente— y en consolidar su nueva posición estratégica en el mercado global del litio.

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