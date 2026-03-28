Codelco cierra 2025 con utilidades de US$ 2.423 millones impulsadas por el litio

Codelco presentó sus resultados financieros al cierre del ejercicio 2025, reportando una utilidad consolidada de US$ 2.423 millones. Esta cifra representa un salto significativo respecto a los US$ 245 millones obtenidos en 2024, incremento explicado principalmente por el reconocimiento contable de la adquisición del 50% más una acción de Novandino Litio, la sociedad conjunta con SQM para la explotación de litio. Sin este efecto excepcional, la utilidad de la estatal se situó en US$ 388 millones, un 58% superior al año anterior.

La producción propia de la minera alcanzó 1.334.445 toneladas métricas finas (tmf), lo que representa un leve incremento del 0,5% en comparación con 2024. El presidente ejecutivo, Rubén Alvarado, calificó el periodo como un año de “estabilización y adaptación” ante un entorno operacional complejo, marcado por contingencias climáticas y el accidente sísmico en El Teniente.

Desempeño por divisiones y costos

El comportamiento productivo fue dispar entre los distintos yacimientos de la corporación. Mientras divisiones como Ministro Hales (+25,1%) y Radomiro Tomic (+9,2%) mostraron sólidas alzas, otras sufrieron caídas importantes debido a restricciones operacionales y leyes de mineral más bajas.

El Teniente: Cayó un 13% (310 mil tmf) por restricciones tras el accidente fatal y eventos geomecánicos.

Chuquicamata: Descendió un 8% (265,8 tmf) por menor alimentación de mineral propio.

Gabriela Mistral: Bajó un 20,3% debido al deterioro en las leyes del mineral.

En cuanto a los costos, el costo directo (C1) se ubicó en 208,6 centavos de dólar la libra, un aumento del 4,8%. Este incremento fue impulsado por mayores gastos en servicios de apoyo y arriendo de equipos, aunque se vio parcialmente mitigado por la baja en los precios de la energía eléctrica y el diésel.

Inversión récord en proyectos estructurales

El 2025 marcó un hito en la historia de Codelco con una inversión en Capex de US$ 5.073 millones, la cifra más alta jamás desplegada por la estatal. Este esfuerzo financiero permitió alcanzar un avance del 94% en Rajo Inca y progresos significativos en la infraestructura de Chuquicamata Subterránea, donde se logró reducir hasta un 70% el polvo en suspensión en áreas críticas.

“El 2025 fue un año de estabilización y adaptación de la producción a un entorno operacional complejo. Hemos reforzado con decisión la seguridad y la disciplina operacional para consolidar los avances del período y retomar una senda de crecimiento sostenible”, describió el presidente ejecutivo, Rubén Alvarado.

Con un aporte al Fisco que alcanzó los US$ 1.778 millones (un 16% más que en 2024), Codelco proyecta un 2026 enfocado en la continuidad de sus proyectos estructurales —como Andes Norte y Diamante en El Teniente— y en consolidar su nueva posición estratégica en el mercado global del litio.