Gobierno desiste del nombramiento del seremi de Obras Públicas en Los Ríos tras cuestionamientos

La Delegación Presidencial de Los Ríos anunció este viernes que se ha dejado sin efecto el nombramiento de Jorge Salazar Ruiz como secretario regional ministerial (seremi) de Obras Públicas. La decisión se tomó apenas un día después de que fuera presentado oficialmente a través de las redes sociales de la repartición.

El desestimiento del Gobierno surge tras las críticas por presuntas irregularidades durante la gestión de Salazar como presidente del club de fútbol Deportes Valdivia. A través de un comunicado, la autoridad regional precisó que el nombramiento aún no contaba con el decreto correspondiente, lo que permitió frustrar su arribo al MOP en menos de 24 horas.

El caso de Salazar Ruiz es el segundo traspié que enfrenta el Ejecutivo en menos de dos días respecto a la conformación de sus equipos regionales. El pasado jueves, la Delegación Presidencial del Biobío también debió retractarse del nombramiento de Alexander Nanjarí como seremi de Educación, luego de que se viralizaran antiguos posteos suyos en redes sociales.

En el caso de Los Ríos, la delegada Vicky Gallardo ya se había reunido con Salazar el jueves para darle la bienvenida y resaltar su perfil como ingeniero mecánico. Sin embargo, los antecedentes surgidos sobre su paso por la dirigencia deportiva obligaron a La Moneda a revertir la decisión antes de que el proceso administrativo fuera finalizado.

Con estos episodios, el proceso de instalación de los seremis en este inicio de 2026 queda bajo escrutinio, aumentando la presión sobre los chequeos de antecedentes previos a los anuncios oficiales de las nuevas autoridades.