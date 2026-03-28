Longueira toma distancia de Kast y respalda candidatura de Bachelet a la ONU

Durante una ceremonia realizada este sábado en Las Condes, el histórico dirigente de la UDI, Pablo Longueira, marcó una inesperada diferencia con la administración de José Antonio Kast. Al ser consultado por la carrera de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, el exministro abogó por una “mirada de Estado”, desmarcándose de la reciente decisión de La Moneda de quitar el respaldo oficial a la chilena.

“Creo que hay cosas que hay que tener miradas de país, miradas de Estado. Yo sé que estamos viviendo un clima muy polarizado y creo que una candidatura de una chilena la hubiéramos apoyado”, declaró Longueira. Si bien evitó una crítica frontal al Presidente, fue enfático en su postura personal: “No tengo los antecedentes, no quiero hacer una crítica a la decisión. Pero si hubiera dependido de mí, yo la hubiera respaldado”.

Tensiones en el oficialismo y posible retorno

Longueira no solo abordó la política exterior, sino que también lanzó dardos hacia la gestión interna de la coalición de gobierno. A su juicio, existe una preocupante falta de cohesión que atribuye a la ausencia de una estructura política sólida.

Respecto al futuro de la centroderecha, el exsecretario de Estado planteó que el sector debe reorganizarse tomando como base el 62% del “Rechazo” de 2022. En este contexto, dejó la puerta abierta a un regreso a la primera línea política con el fin de fortalecer a su partido.

“No va a haber unidad mientras no haya coalición. Si vuelvo, va a ser para contribuir a crear esa coalición y fortalecer a la UDI”, señaló Longueira, quien incluso evalúa postular a la presidencia de la colectividad.

Estas declaraciones se suman a la presión internacional ejercida por Brasil y México tras el retiro del apoyo a Bachelet, pero con el agravante de provenir de un referente histórico del sector que hoy sustenta al Gobierno. La postura de Longueira evidencia una grieta en la derecha tradicional respecto a cómo el gobierno de Kast está manejando las relaciones internacionales y los símbolos de unidad nacional en este 2026.