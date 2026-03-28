Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 28 de marzo de 2026


Longueira toma distancia de Kast y respalda candidatura de Bachelet a la ONU

En el marco de la conmemoración de los 35 años del asesinato de Jaime Guzmán, el exministro de Economía sorprendió al criticar implícitamente la decisión del Ejecutivo de retirar el apoyo a la exmandataria.

En el marco de la conmemoración de los 35 años del asesinato de Jaime Guzmán, el exministro de Economía sorprendió al criticar implícitamente la decisión del Ejecutivo de retirar el apoyo a la exmandataria.

Política

Durante una ceremonia realizada este sábado en Las Condes, el histórico dirigente de la UDI, Pablo Longueira, marcó una inesperada diferencia con la administración de José Antonio Kast. Al ser consultado por la carrera de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, el exministro abogó por una “mirada de Estado”, desmarcándose de la reciente decisión de La Moneda de quitar el respaldo oficial a la chilena.

“Creo que hay cosas que hay que tener miradas de país, miradas de Estado. Yo sé que estamos viviendo un clima muy polarizado y creo que una candidatura de una chilena la hubiéramos apoyado”, declaró Longueira. Si bien evitó una crítica frontal al Presidente, fue enfático en su postura personal: “No tengo los antecedentes, no quiero hacer una crítica a la decisión. Pero si hubiera dependido de mí, yo la hubiera respaldado”.

Tensiones en el oficialismo y posible retorno

Longueira no solo abordó la política exterior, sino que también lanzó dardos hacia la gestión interna de la coalición de gobierno. A su juicio, existe una preocupante falta de cohesión que atribuye a la ausencia de una estructura política sólida.

Respecto al futuro de la centroderecha, el exsecretario de Estado planteó que el sector debe reorganizarse tomando como base el 62% del “Rechazo” de 2022. En este contexto, dejó la puerta abierta a un regreso a la primera línea política con el fin de fortalecer a su partido.

“No va a haber unidad mientras no haya coalición. Si vuelvo, va a ser para contribuir a crear esa coalición y fortalecer a la UDI”, señaló Longueira, quien incluso evalúa postular a la presidencia de la colectividad.

Estas declaraciones se suman a la presión internacional ejercida por Brasil y México tras el retiro del apoyo a Bachelet, pero con el agravante de provenir de un referente histórico del sector que hoy sustenta al Gobierno. La postura de Longueira evidencia una grieta en la derecha tradicional respecto a cómo el gobierno de Kast está manejando las relaciones internacionales y los símbolos de unidad nacional en este 2026.

Claves: , , , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Lula reafirma apoyo de Brasil a Bachelet para la ONU tras el retiro del respaldo de Chile
post-title
Arzola anuncia retorno gradual a clases y uso de detectores de metales en establecimientos tras ataque en Calama
post-title
Hernán Larraín pide poner fin al indulto presidencial tras anuncios de Kast
post-title
Canciller Pérez Mackenna resalta potencial de cooperación con Argentina tras reunión bilateral

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X