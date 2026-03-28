Lula reafirma apoyo de Brasil a Bachelet para la ONU tras el retiro del respaldo de Chile

En un movimiento que tensiona el tablero diplomático regional, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reafirmó este sábado que su país mantendrá el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de las Naciones Unidas. El anuncio surge apenas días después de que el Presidente de Chile, José Antonio Kast, oficializara el retiro del respaldo del Estado chileno a la exmandataria, cumpliendo con una de sus advertencias de campaña.

A través de sus redes sociales, Lula destacó la trayectoria de Bachelet, calificándola como la figura ideal para el puesto. “Brasil, junto con México, seguirá apoyando la candidatura de Michelle Bachelet al cargo de Secretaria General de la ONU”, escribió el mandatario brasileño, subrayando que la expresidenta posee las credenciales necesarias para ser la primera mujer latinoamericana en dirigir la organización.

La candidatura de Bachelet había sido inscrita formalmente el pasado 2 de febrero bajo la administración de Gabriel Boric, contando originalmente con el bloque de apoyo de Chile, México y Brasil. Sin embargo, tras asumir el cargo el 11 de marzo, el Presidente Kast decidió dar un giro drástico a la estrategia internacional de Chile, informando a la expresidenta sobre el cese del apoyo estatal.

La decisión de La Moneda se conoció en medio de una semana compleja para el Ejecutivo, marcada por los ajustes al MEPCO y las protestas por el Día del Agua. Pese a quedar sin el respaldo de su propio país, Bachelet confirmó que su carrera por la ONU sigue en pie, amparada ahora en el soporte de las dos economías más grandes de la región.

El eje México-Brasil sostiene la postulación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también ratificó que su nación no modificará su postura, alineándose con Brasilia para empujar la llegada de Bachelet al máximo puesto de la ONU. Lula resaltó los hitos de la chilena como Alta Comisionada para los Derechos Humanos y directora ejecutiva de ONU Mujeres como piezas clave de su currículum.

“Bachelet posee todas las credenciales para ser la primera mujer latinoamericana en dirigir la organización, promoviendo la paz, fortaleciendo el multilateralismo y situando el desarrollo sostenible en el centro de la agenda internacional”, afirmó Lula da Silva.

Con este escenario, la postulación de Michelle Bachelet entra en una fase inédita: una candidatura de alto perfil que compite por el liderazgo global sin el patrocinio de su país de origen, pero con el respaldo de los principales liderazgos de la centroizquierda latinoamericana en este 2026.