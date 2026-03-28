Marco Rubio estima que guerra contra Irán habrá terminado "en un par de semanas"

En el cierre de la cumbre de ministros de Exteriores del G7 en Francia, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, lanzó un pronóstico optimista sobre el desarrollo de la actual incursión militar en territorio persa. Según la autoridad, el conflicto armado contra Irán está entrando en su fase final y debería concluir en un plazo de dos semanas, resultando en una nación “más débil que nunca” en su historia reciente.

Rubio fue enfático al señalar que la administración de Donald Trump no busca un “conflicto prolongado” ni una ocupación de largo aliento. Por el contrario, los objetivos estratégicos han sido delimitados desde el primer día de la operación: la destrucción total del potencial bélico iraní, con especial énfasis en sus fábricas de misiles, cohetes y drones, además de la neutralización completa de su fuerza naval en el Golfo.

Para el jefe de la diplomacia estadounidense, la celeridad de la ofensiva responde a la necesidad crítica de impedir que el régimen de Teherán acceda a armamento de destrucción masiva. Rubio justificó el uso de la fuerza basándose en el comportamiento reciente de la República Islámica en la región.

“Que esta gente consiguiera armas nucleares sería una locura. Miren lo que están dispuestos a hacer con las armas que tienen ahora: atacan embajadas y hoteles”, declaró Rubio antes de abandonar suelo francés. Bajo su visión, la posesión de una bomba atómica por parte de lo que calificó como “lunáticos radicales” representaría una amenaza existencial para la seguridad global que Washington no está dispuesto a tolerar.

Un nuevo escenario regional

El anuncio de Rubio busca dar tranquilidad a sus homólogos del G7 respecto a la estabilidad del suministro energético y el temor a una escalada regional incontrolable. Al asegurar que Irán será incapaz de “esconderse tras sus armas” tras estas dos semanas finales, Estados Unidos proyecta un escenario de post-guerra donde la influencia iraní en el Estrecho de Ormuz y en países vecinos quede reducida al mínimo.

“Cuando hayamos terminado con ellos en las dos próximas semanas, serán más débiles que en toda su historia reciente e incapaces de obtener un arma nuclear”, sentenció el secretario de Estado.

Con el reloj corriendo hacia abril de 2026, la comunidad internacional observa con cautela si el cumplimiento de estos plazos permitirá una desescalada real o si, por el contrario, la resistencia de la Guardia Revolucionaria obligará a una revisión de la estrategia de “guerra relámpago” propuesta por la Casa Blanca.