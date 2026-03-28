Masivas protestas "No Kings" se expanden por EE.UU. y el mundo en rechazo a la administración de Donald Trump

Este sábado, Estados Unidos y diversas ciudades del mundo son escenario de la tercera y más grande jornada de protestas del movimiento “No Kings” (Sin Reyes). La movilización, impulsada por una coalición de cerca de 400 organizaciones —incluyendo Amnistía Internacional, sindicatos y la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU)— busca canalizar el descontento frente a las políticas del segundo mandato del presidente Donald Trump.

Con más de 3.300 manifestaciones convocadas en los 50 estados del país norteamericano, los organizadores proyectan superar las cifras de las ediciones anteriores: 5 millones de asistentes en junio de 2025 y cerca de 7 millones en octubre del mismo año.

Los focos del descontento: migración e Irán

El movimiento opositor ha centrado sus demandas en dos ejes principales de la política de la Casa Blanca. Por un lado, repudian el uso de decretos ejecutivos y las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Por otro, rechazan el reciente conflicto bélico impulsado por EE.UU. e Israel en Irán, ofensiva que este sábado cumple exactamente un mes de duración.

“Desde la última vez que marchamos, esta administración nos ha arrastrado aún más profundamente hacia la guerra”, señaló Naveed Shah, representante de la asociación de veteranos Common Defense. “En casa, hemos sido testigos de cómo ciudadanos fueron asesinados en las calles por fuerzas militarizadas. Todo en nombre de un solo hombre que intenta gobernar como un rey”, agregó.

Minnesota: el epicentro de las movilizaciones

El estado de Minnesota se ha convertido en la “zona cero” de la jornada. La indignación en esta región se agudizó tras la muerte en enero de Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses abatidos por agentes federales durante operativos de la patrulla fronteriza.

Como acto de protesta y conmemoración, el músico Bruce Springsteen —férreo crítico de Trump— programó una presentación en St. Paul, la capital del estado, para interpretar su balada “Streets of Minneapolis”, compuesta en memoria de las víctimas.

Un dato que ha llamado la atención de los organizadores es la diversificación geográfica de las marchas: se estima que dos tercios de los asistentes de este sábado no residen en grandes centros urbanos (históricos bastiones demócratas), sino en zonas suburbanas y rurales, incluyendo localidades extremas como Kotzebue, en el círculo polar ártico.

Impacto internacional y contexto político

La ola de manifestaciones ha traspasado las fronteras estadounidenses con réplicas en varias ciudades de Europa:

Italia: En Roma se registró una de las marchas más grandes del continente. Aunque los organizadores cifraron la asistencia en 300.000 personas y las autoridades en 25.000, la jornada también sirvió para expresar críticas contra el gobierno local de la primera ministra Giorgia Meloni.

Portugal: Cientos de personas se congregaron en la Praça do Comércio en Lisboa y en Oporto, convocadas por la organización AMPT UP (América y Portugal unidos en protesta).

Otras ciudades: Ámsterdam y Madrid también registraron concentraciones en apoyo al movimiento.

Este escenario de alta movilización social se da en un momento complejo para la administración republicana. De cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato (midterms) programadas para noviembre, el presidente Trump enfrenta un índice de aprobación en torno al 40%. Según una encuesta reciente de la cadena Fox News, un 59% de los ciudadanos estadounidenses desaprueba su gestión, marcando el nivel de rechazo más alto registrado durante sus dos periodos en el poder.