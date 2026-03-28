Milei celebra fallo de EE. UU. que ahorra US$ 13.975 millones a Argentina por caso YPF

El presidente argentino, Javier Milei, aplaudió este sábado el fallo de la Justicia estadounidense que revocó una sentencia previa en el juicio por la expropiación de la petrolera YPF. La decisión judicial deja sin efecto, por ahora, el pago de una indemnización que ascendía a los US$ 16.100 millones (aproximadamente 13.975 millones de euros), cifra que el mandatario calificó como un “obstáculo enorme” para la recuperación económica del país.

Desde la cadena pública, Milei atribuyó el resultado a la “pericia jurídica y diplomática” de su administración frente a una “aventura suicida” heredada de gobiernos anteriores. El fallo considera que se interpretó erróneamente la ley argentina en la instancia anterior, un argumento central de la defensa del Estado trasandino en este 2026.

Críticas a la gestión de Kirchner y Kicillof

El jefe de Estado apuntó directamente contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, como responsables de la nacionalización de 2012. Según Milei, la expropiación fue un acto de “irresponsabilidad” que le costó al país doce años de falta de inversiones y un aumento de la pobreza.

“Expropiar está mal, porque robar está mal”, sentenció el mandatario, diferenciando su gestión de lo que denominó “nacionalismo barato de pacotilla”. Para Milei, el verdadero patriotismo reside en brindar seguridad jurídica para atraer inversiones cuantiosas y sostenidas.

Como consecuencia de este hito judicial, el Ejecutivo argentino envió al Congreso una propuesta legislativa para modificar la ley nacional de expropiaciones. El objetivo de la reforma es evitar que criterios políticos o “arrogantes” puedan comprometer la estabilidad financiera del Estado en el futuro.

“Lo que parecía imposible, nosotros lo hicimos posible. Ellos apostaron con nuestro futuro. Nosotros no apostamos, nosotros simplemente ganamos”, manifestó Milei durante su intervención.

Origen del conflicto

La disputa se remonta a 2012, cuando Argentina nacionalizó el 51% de YPF, entonces en manos de la española Repsol. El litigio en EE. UU. fue impulsado por los fondos Burford Capital y Eton Park, quienes reclamaban compensaciones al considerar que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) por el resto de las acciones al momento de la toma de control.

Con este fallo a favor, el gobierno de Milei respira aliviado ante una posible quiebra técnica del Estado, mientras busca consolidar su modelo económico basado en el respeto irrestricto a la propiedad privada.