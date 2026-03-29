A 41 años del Caso Degollados: dirigentes sociales y sindicales exigen justicia y alertan sobre posible indulto

A 41 años de uno de los crímenes más brutales de la dictadura civil-militar, el secuestro y asesinato de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino —conocido históricamente como el Caso Degollados— volvió a congregar a organizaciones sociales, sindicales y políticas en el lugar donde fueron hallados sus cuerpos.

La jornada de conmemoración, marcada por la reflexión y la memoria, estuvo profundamente atravesada por la actual contingencia política. Los asistentes aprovecharon la instancia para manifestar su inquietud frente a las primeras semanas del gobierno de José Antonio Kast, advirtiendo sobre el impacto de sus medidas económicas y la amenaza latente de impunidad.

“Una afrenta a la humanidad”: El rechazo por Colonia Dignidad y el fantasma de Punta Peuco

Uno de los temas que acaparó la atención durante el acto fue el anuncio del Ministerio de Vivienda de revertir la expropiación de los terrenos de Colonia Dignidad, frenando la creación de un sitio de memoria.

El exministro de Justicia, Jaime Gajardo, criticó duramente la medida. “Uno puede entender que haya circunstancias presupuestarias y que esto se retrase un tiempo. Lo que no se puede comprender es que retrocedamos en políticas de Estado como es la garantía de los Derechos Humanos”, cuestionó Gajardo. El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, fue aún más duro, calificando la decisión como “una afrenta a la humanidad” y desestimando el argumento de la falta de caja fiscal: “¿Por qué queremos recibir menos ingresos fiscales bajando los impuestos a las empresas? Es una excusa para trasladar el costo de la crisis a la mayoría”.

A esta indignación se sumó la preocupación expresada por Paulina Cartagena, dirigenta nacional del Colegio de Profesores y consejera de la CUT. Junto con destacar el legado de Manuel Guerrero, alertó sobre la posibilidad de que el Ejecutivo otorgue indultos a los condenados en Punta Peuco: “Después de tantos años de insistir para que fueran a la cárcel, hoy los vemos amenazados. Queremos que este gobierno nos dé garantías de no repetición”.

Memoria preventiva: El rol de la educación frente a la violencia en Calama

Para el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, la figura de Manuel Guerrero —otrora dirigente del gremio— refuerza la idea de que la memoria tiene un fin intrínsecamente educativo. Aguilar conectó esta necesidad de “educar para la no violencia” con un hecho de la contingencia que ha conmocionado al país: el asesinato de una inspectora escolar en Calama y las graves lesiones sufridas por otra funcionaria.

“A la vista de lo terrible ocurrido en Calama, es evidente que se le debe dar prioridad a la salud mental. Este no es un tema solo de pórticos o detectores de metales”, enfatizó Aguilar. El dirigente gremial advirtió que “si no se toman medidas reales, si no se habla de un plan de convivencia escolar serio donde la educación emocional tenga prioridad, este hecho podría volver a ocurrir. El profesorado está disponible para colaborar y que los colegios vuelvan a ser espacios seguros”.

Crisis económica, despidos y la rápida caída en las encuestas

La conmemoración también sirvió como tribuna para criticar el rumbo económico del Ejecutivo. Julieta Rivera, militante del PC, cuestionó el relato oficialista sobre el déficit fiscal y advirtió sobre el duro impacto del costo de la vida tras el alza de los combustibles y servicios básicos.

“Sube el pasaje escolar, va a aumentar el gas en un 20%. Él (Kast) dice que tenemos que tener paciencia, pero los más golpeados somos la clase trabajadora”, fustigó Rivera, quien además alertó sobre una ola de desvinculaciones en el sector de la salud pública, señalando que “las violaciones a los derechos laborales ya se empezaron a demostrar”.

Finalmente, Lautaro Carmona analizó la rápida caída del Presidente Kast en las encuestas durante sus primeros días de mandato. “Es un descontento de quienes votaron por él y se ven afectados por medidas que golpean a los sectores medios y al pueblo. Están diciendo que hay distancia, insensibilidad y poca empatía. Si el gobierno no atina, no escucha y no rectifica, va a gobernar muy solo”, concluyó.