Banco Central asegura control oportuno de la inflación ante shock por alza de combustibles

En una entrevista concedida a La Tercera, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, entregó un diagnóstico cauteloso sobre el complejo escenario que enfrenta la economía chilena en este inicio de 2026. Marcado por la incertidumbre del conflicto bélico en Irán y el consecuente aumento en los precios internacionales del petróleo, Costa aseguró que la institución actuará con oportunidad para contener las presiones inflacionarias.

“La institución va a actuar oportunamente para el control de la inflación, manteniéndose atenta a los distintos escenarios alternativos que se proyectan en el Informe de Política Monetaria (IPoM)”, afirmó la economista. El impacto local se ha manifestado de forma inmediata en el precio de los combustibles, un alza que fue sincerada recientemente por el Ejecutivo a través de ajustes en el Mepco.

Proyecciones al alza y crecimiento acotado

El panorama descrito por el Banco Central sugiere que la meta de inflación del 3% no se cumplirá este año, situándose probablemente sobre el 4% si los costos de producción y logística en el Medio Oriente persisten. Costa explicó que, aunque la economía global mostró resiliencia hasta fines de 2025, el nuevo shock petrolero obliga a un monitoreo “reunión a reunión”.

Paralelamente, el IPoM recortó la estimación de crecimiento del PIB para 2026 a un rango de 1,5% – 2,5%. Según la presidenta del BC, esta desaceleración responde no solo al contexto externo, sino también a factores internos como la caída en la inversión y el recorte de US$ 3.800 millones en el gasto público anunciado por la administración de José Antonio Kast.

El debate sobre la “quiebra” del Estado

Costa también aprovechó la instancia para intervenir en la polémica generada por el mensaje oficial del Gobierno que calificó la situación fiscal de Chile como una “quiebra”. Ante el Senado, la autoridad monetaria fue clara en su postura técnica.

“La palabra utilizada no es la más afortunada. Vale la pena precisar el diagnóstico fiscal”, señaló la presidenta del BC en La Tercera.

Tras estas declaraciones y la presión de diversos sectores, el Ejecutivo optó por retirar la publicación de sus plataformas digitales, buscando matizar el relato sobre la crisis financiera heredada.

Desafío final de gestión

Rosanna Costa, quien inicia su último año al mando del organismo autónomo, enfatizó que la prioridad absoluta será retomar la senda de convergencia de precios para proteger el bienestar de la población. Recordó que la institución ya ha sorteado con éxito shocks previos, como la guerra en Ucrania y las crisis tarifarias, logrando estabilizar la economía al menor costo posible.

“Estamos enfrentando una situación internacional bien desafiante. Cuando teníamos la inflación en 2,4% recibimos un nuevo shock y tenemos que trabajar en eso. En eso estamos”, concluyó la autoridad.