Diputada Serrano acusa a Kast de poner al país en desmedro frente a inversionistas

En sus primeros días como jefa de la bancada del Partido Comunista, la diputada Daniela Serrano lanzó una dura ofensiva contra las decisiones iniciales del gobierno de José Antonio Kast. En entrevista con Radio Biobío, la parlamentaria acusó al Ejecutivo de “improvisación” y de generar un daño autoinfligido a la reputación económica del país al difundir el relato de un Estado insolvente.

“Nos ponen en una situación de desmedro donde Chile no sería un país atractivo para seguir invirtiendo”, advirtió Serrano, refiriéndose a las comunicaciones oficiales que hablaron de un “Estado en quiebra”, concepto del cual el Gobierno se retractó posteriormente. Para la diputada, este manejo del déficit fiscal es irresponsable y ahuyenta el capital extranjero en un momento crítico para la economía.

Seguridad y Educación: El foco de las críticas

En el ámbito de la seguridad y la educación, la diputada Serrano cuestionó profundamente la coherencia de una administración que, pese a cimentar su campaña electoral en la promesa de mayor protección, ha iniciado su gestión reduciendo más de $72 mil millones del presupuesto destinado a esta área. Según la legisladora, este drástico recorte impactará de forma directa en la operatividad de Carabineros y la PDI, poniendo en riesgo la continuidad de programas clave como el plan “Calles sin Violencia” y las estrategias contra el crimen organizado.

Respecto al escenario educacional, la jefa de bancada del PC fustigó la incertidumbre que rodea el futuro de la gratuidad universitaria y la polémica propuesta presidencial de publicar una nómina de morosos del CAE. Sobre este último punto, Serrano fue tajante al señalar que dicha medida no resuelve el problema de fondo de una política que calificó como fracasada, acusando además al Ejecutivo de intentar traspasar la responsabilidad de la crisis al Congreso Nacional. Finalmente, denunció una preocupante falta de claridad por parte del Ministerio de Educación, que hasta la fecha no ha sido explícito sobre si ingresará proyectos de ley o modificaciones sustantivas a la actual normativa de gratuidad.

Política Internacional y Cuba

La jefa de bancada calificó como “una vergüenza” el retiro del apoyo chileno a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU, considerándolo un retroceso para la imagen país.

Asimismo, Serrano defendió su reciente viaje a Cuba, abogando por mantener relaciones diplomáticas amistosas y atribuyendo la crisis en la isla al bloqueo económico. Respecto al polémico obsequio de un fusil AKM al cantautor Silvio Rodríguez, la parlamentaria le restó connotación bélica: “Se trató de un gesto cultural y no de una preparación para la vía armada”.

“Una campaña basada en seguridad no es coherente con las políticas que hoy día estamos conociendo”, sentenció Serrano a Radio Biobío.

Finalmente, la diputada reconoció los esfuerzos por articular una oposición programática unida entre el PC, el Frente Amplio y el Partido Socialista, validando el liderazgo del expresidente Gabriel Boric dentro de su sector para enfrentar los desafíos legislativos de este 2026.