García Ruminot defiende alza de combustibles: "Era necesaria pero impopular"

El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, abordó este domingo el complejo escenario político y económico tras el histórico incremento en el precio de los combustibles. En entrevista con Estado Nacional de TVN, el secretario de Estado calificó la medida como “necesaria pero impopular”, revelando que la decisión de no enviar un proyecto de ley al Congreso respondió a un análisis técnico y político sobre la inviabilidad de obtener los votos necesarios para una transición gradual.

“Se requería ley para hacerlo de otra manera y era muy poco probable que la mayoría del Congreso estuviera disponible para acompañar al Ejecutivo en una medida que es impopular”, sostuvo García Ruminot. El ministro enfatizó que el ajuste administrativo permitió sincerar los costos de forma inmediata, evitando que el Mepco siguiera retrasando un alza que, debido al conflicto bélico en Medio Oriente, se volvería insostenible en el tiempo.

El factor internacional y el capital político

García Ruminot reconoció el impacto que la medida ha tenido en la aprobación del Presidente José Antonio Kast, pero insistió en que el origen del problema es ajeno a la gestión interna. La prolongación de la guerra en una zona estratégica de producción petrolera ha elevado el barril cerca de los US$ 150, proyectando incluso una posible recesión mundial.

Respecto al costo político, el ministro explicó que evaluaron si era mejor aplicar el golpe de una sola vez o enfrentar alzas semanales de hasta $100. “La presión habría sido muy parecida, entonces se optó por esto porque nos pareció más claro”, precisó, añadiendo que la ventaja de este modelo es que, cuando el precio internacional baje, la disminución se reflejará de forma inmediata en las estaciones de servicio chilenas.

Relación con los gremios y el FEES

Consultado por la posibilidad de movilizaciones, el titular de la Segpres transmitió tranquilidad tras sus conversaciones con líderes del transporte como Sergio Pérez y Juan Araya. Según García Ruminot, los dirigentes han manifestado una actitud de colaboración y han descartado, por ahora, un paro nacional. “Lo que ellos dicen es ‘nosotros no queremos ir a paro'”, aseguró, confirmando reuniones de trabajo para la próxima semana.

Finalmente, el ministro defendió la responsabilidad fiscal del Gobierno al no utilizar la totalidad del Fondo de Estabilidad Económica y Social (FEES) para frenar esta alza. Detalló que, de los US$ 20.000 millones que el fondo tuvo en el pasado, hoy solo quedan US$ 3.000 millones, recursos que el Ejecutivo prefiere reservar ante la incertidumbre de un invierno que podría traer catástrofes climáticas o una mayor profundización de la crisis energética.

“Contamos con US$ 3.000 millones, ¿debimos haberlo gastado en esta emergencia? Yo creo que el Gobierno ha sido muy responsable porque no sabemos cuánto va a durar esto”, sentenció el ministro.