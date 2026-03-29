Gremio docente convoca a jornada nacional de duelo tras asesinato de inspectora en Calama

En una respuesta inmediata ante la tragedia que conmociona al país, el Colegio de Profesoras y Profesores realizó un llamado urgente a las comunidades educativas de todo Chile para manifestarse este lunes 30 y martes 31 de marzo. La convocatoria surge tras el brutal asesinato de una inspectora de un establecimiento educacional en Calama, hecho que ha generado una profunda consternación en el sector.

El presidente nacional del gremio, Mario Aguilar, enfatizó la necesidad de visibilizar el malestar del profesorado ante los crecientes índices de violencia. “Como trabajadores de la educación tenemos que levantar la voz, que no sea en vano esta terrible muerte de una compañera en su lugar de trabajo. Esto tiene que parar”, señaló el dirigente, exigiendo garantías de seguridad tanto para los funcionarios como para los estudiantes.

Acciones de reflexión y duelo

El Directorio Nacional del gremio decidió adherir a las movilizaciones iniciadas por las comunas de Calama, San Pedro de Atacama y Tocopilla, extendiendo la invitación a cada liceo, escuela y colegio del territorio nacional. El plan de acción propuesto incluye:

Minuto de silencio: Realizar un acto de respeto al inicio de cada jornada escolar.

Vestimenta de luto: Asistir con ropa negra en señal de duelo.

Símbolos de respeto: Instalar globos negros en los frontis de los establecimientos.

Manifestaciones pacíficas: Concentraciones en las afueras de las unidades educativas durante la mañana.

Un llamado a la seguridad integral

Desde el gremio reconocieron que, aunque la convocatoria es de carácter imprevisto debido a la cercanía del suceso, confían en el compromiso de los docentes para expresar solidaridad con la comunidad escolar de Calama, duramente golpeada este fin de semana.

“Queremos seguridad en nuestros lugares de trabajo y seguridad para nuestras niñas y niños”, sentenció Aguilar, reforzando la idea de que este tipo de hechos no pueden transformarse en una nueva normalidad dentro del sistema educativo chileno en este 2026.

La movilización se da en un contexto de alta tensión, coincidiendo con las recientes visitas de las ministras de Educación y Seguridad a la zona, y busca presionar por cambios estructurales en los protocolos de protección y convivencia escolar a nivel nacional.