Iván Poduje frena expropiación de Colonia Dignidad y anuncia recorte de proyectos "faraónicos" por déficit en el Minvu

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) enfrenta un remezón interno. Su nuevo titular, Iván Poduje, ha decidido aplicar una “cirugía mayor” a la cartera de proyectos heredada de la administración de Gabriel Boric. En entrevista con La Tercera, el ministro reveló que el presupuesto 2026 del ministerio está comprometido en un 97% debido a millonarias deudas de arrastre, una situación que calificó como “un tremendo golpe” y que lo ha forzado a reestructurar por completo las prioridades de inversión.

A este déficit se suma la exigencia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de aplicar un recorte transversal del 3% en todas las carteras. Para lograrlo sin afectar los programas sociales habitacionales ni la urgencia de la reconstrucción en zonas arrasadas por los incendios (como Viña del Mar y Lirquén), Poduje confirmó la cancelación de proyectos que catalogó como “faraónicos” y “extremadamente complejos”.

El fin de la expropiación de Colonia Dignidad

La medida que más repercusiones políticas promete generar es la cancelación definitiva de la expropiación de Colonia Dignidad, un proyecto impulsado por el gobierno anterior con el objetivo de establecer un sitio de memoria. Poduje confirmó que dictarán un decreto para revocar el plan original.

“Tenemos una estimación de que solamente la parte urbana son $47 mil millones. No los tengo. Con esa plata puedo arreglar 1.500 viviendas que están en mal estado”, sentenció el ministro a La Tercera, descartando motivaciones ideológicas detrás de la decisión. “Cero ideología. Es puro criterio de prioridad social (…) Los derechos humanos que están siendo vulnerados hoy son los derechos humanos de los niños que viven hacinados”.

Junto a Colonia Dignidad, el titular del Minvu anunció que también se cancelará la expropiación del Club Hípico de Punta Arenas (avaluado en $22 mil millones) y el financiamiento del último tramo de la ciclovía del Eje Alameda-Providencia. Sobre este último, fue tajante: “Yo no voy a dejar de hacer viviendas para hacerle una ciclovía al gobernador Orrego (…) Si usted me pregunta si yo prefiero evitar que las fecas caigan sobre parques que hacer una ciclovía, no tengo dónde perderme”.

Desalojos e investigación en la Megatoma de San Antonio

Otro de los flancos abiertos por la nueva administración es el futuro de la Megatoma de San Antonio. El Estado desembolsó $11 mil millones a fines de 2025 para expropiar parte de los terrenos, una cifra que Poduje considera “carísima” para un predio sin factibilidad sanitaria ni urbanización.

En esta línea, el secretario de Estado respaldó las gestiones del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para reducir ese pago a $4 mil millones y anunció una profunda investigación para identificar a los organizadores logísticos de la toma.

Además, marcó un cambio de criterio radical respecto a las familias que actualmente habitan el campamento: “Si esas familias están después de la fila (de subsidios), se tienen que ir, obviamente. Esas casas no tienen permiso, son todas ilegales”, advirtió. El ministro enfatizó que se priorizará estrictamente el orden de prelación habitacional, asegurando que “nadie salta la fila en nuestro gobierno”.

“A nosotros no nos eligieron por lindos”

Consultado por la reciente caída en la aprobación del gobierno del Presidente José Antonio Kast —marcada por medidas drásticas a solo tres semanas de asumir—, el urbanista se mostró inamovible frente a las encuestas.

“Si nos preocupara eso, no podríamos hacer nada. Estaríamos pendientes de eso”, afirmó Poduje. El ministro defendió su estilo frontal y aseguró que fue convocado al gabinete precisamente por su “carácter para empujar las cosas que no son fáciles”. Concluyó proyectando que los índices de popularidad repuntarán una vez que se materialicen intervenciones urbanas en barrios tomados por el narcotráfico y se agilicen los tiempos de entrega de viviendas sociales a nivel nacional.