Jeannette Jara arremete contra el Gobierno de Kast y asume liderazgo en la oposición: "Buscan dinamitar la institucionalidad"

A solo dos semanas del cambio de mando, la excandidata presidencial de la centroizquierda, Jeannette Jara, rompió el silencio en una extensa entrevista con La Tercera. En sus declaraciones, la exministra analizó el frenético inicio de la administración de José Antonio Kast, acusando al Ejecutivo de implementar una agenda ideológica que, a su juicio, pone en riesgo el sistema democrático bajo el pretexto de una crisis financiera.

“Estamos ante un gobierno que viene con una agenda propia, ideológica, de fondo, que busca dinamitar la institucionalidad vigente”, advirtió Jara. La dirigente cuestionó la narrativa oficial sobre el déficit fiscal, señalando una contradicción entre el discurso de austeridad y las propuestas de reducción de impuestos para los sectores de mayores ingresos: “Decir que el Estado está en quiebra es de extrema gravedad (…) Hay una inconsistencia grande”.

Ratificación en el PC y críticas al enfoque del Gobierno

Uno de los puntos clave de la entrevista fue la confirmación de su domicilio político. Pese a las tensiones vividas durante la campaña con figuras como Lautaro Carmona o Daniel Jadue, Jara aseguró que mantendrá su militancia en el Partido Comunista. “La que cambió fui yo, más que el PC (…) Una campaña presidencial te hace ver el país de otra manera”, confesó al matutino.

Respecto a las prioridades de La Moneda en este 2026, la exsecretaria de Estado fustigó que el foco se haya desplazado de las promesas de seguridad y migración hacia áreas como el medioambiente, la educación y los derechos laborales. “Hoy día los temas que están interviniendo no tienen que ver con seguridad (…) por algo están cuestionando las 40 horas”, señaló.

El futuro de la centroizquierda y el “zapato chino” de Boric

Jara no esquivó su rol como figura de recambio en la oposición, afirmando estar “disponible para la tarea en la que se me requiera”. Asimismo, realizó un balance crítico de la etapa final del gobierno de Gabriel Boric, calificando ciertos manejos en política exterior como un “zapato chino” que tuvo una resolución “poco limpia”.

“El futuro lo va a decidir el pueblo de Chile. Jamás me habría imaginado que un presidente de la ultraderecha podía conducir Chile y aquí estamos”, reflexionó Jara en La Tercera.

Finalmente, hizo un llamado a la unidad de la centroizquierda para superar las derrotas electorales y generar alternativas programáticas sólidas, evitando caer en una oposición que simplemente se niegue a todo, sino que proponga soluciones a los problemas urgentes del país.