Ministra Wulf asegura que disciplina fiscal permitirá consolidar los beneficios sociales

En una entrevista concedida a La Tercera, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, reafirmó el compromiso de la administración de José Antonio Kast con la estabilidad de las políticas sociales. Pese al escenario de austeridad que atraviesa el Ejecutivo, la secretaria de Estado garantizó que no habrá recortes en los beneficios directos a la ciudadanía, explicando que el ajuste presupuestario se centrará en eliminar duplicidades y gastos innecesarios.

“Hay un compromiso del Presidente de mantener todos los beneficios sociales. El recorte del 3% se aplicará en áreas de eficiencia, evitando gastos innecesarios”, señaló Wulf. La ministra, quien ahora integra el Comité Político, destacó que su presencia en el corazón de las decisiones gubernamentales busca asegurar que las necesidades de las personas estén en el centro de la estrategia del país en este 2026.

Prioridad en infancia y personas mayores

El sello de la gestión de Wulf estará marcado por la protección de los grupos más vulnerables. La ministra anunció que el Gobierno se enfocará en garantizar que los menores de 0 a 3 años que hoy viven en residencias puedan crecer en entornos familiares, además de acelerar la implementación de la Ley Integral de Personas Mayores.

Respecto al Sistema Nacional de Cuidados, Wulf reconoció los desafíos financieros que impone la crisis actual, pero aseguró su continuidad mediante el establecimiento de la institucionalidad y reglamentos necesarios. “El Gobierno está abocado a establecer una política pública más oportuna y con impacto efectivo”, explicó.

Decisiones difíciles para “ordenar la casa”

La ministra también abordó la polémica por el alza de combustibles tras el cambio al Mepco, defendiendo la postura del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Según Wulf, el ordenamiento de las cuentas fiscales es un requisito indispensable para fortalecer los beneficios sociales a largo plazo.

Estrategia: Ordenar las finanzas para garantizar la sostenibilidad de los bonos y subsidios.

Mitigación: Mantener la estabilización de tarifas en el transporte público y subsidios regionales para sectores vulnerables.

Liderazgo: Respaldo a la toma de decisiones “impopulares” pero necesarias para sacar adelante al país.

“Gobernar incluye tomar decisiones difíciles. Cuando se pone en el centro el sacar adelante al país, incluye tener que hacer ciertos ajustes”, sostuvo la ministra en La Tercera.

Con más de una década trabajando junto al Presidente Kast, Wulf se posiciona como una de las figuras más cercanas y de mayor confianza en La Moneda. Su rol será actuar como la voz de las urgencias sociales en la toma de decisiones estratégicas, asegurando que la disciplina fiscal no se traduzca en un abandono de quienes más lo necesitan.