Muere Eduardo Cruz-Johnson, histórico periodista y lector de noticias de TVN

La televisión chilena viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Eduardo Cruz-Johnson, uno de los lectores de noticias más reconocidos y recordados de las últimas décadas. La noticia fue ratificada por su hijo a 24 Horas, detallando que el deceso se produjo este domingo a raíz de una hipoglucemia severa, complicación vinculada a la diabetes que padecía desde hace años.

Cruz-Johnson fue una figura central en el Departamento de Prensa de Televisión Nacional de Chile (TVN), donde permaneció por más de 20 años. Su estilo sobrio y su bronceado característico lo convirtieron en un ícono de la pantalla, especialmente durante la época de la dictadura y la transición a la democracia, consolidándose como uno de los rostros más familiares para la audiencia nacional.

Una vida de contrastes: Del éxito a la crisis personal

Tras su salida de la televisión estatal, el periodista enfrentó una de las etapas más duras de su vida. En diversas entrevistas recientes, como en el programa Podemos Hablar, confesó haber vivido en una “burbuja” que estalló al quedar fuera de los medios. Esta crisis lo llevó a una precaria situación económica, obligándolo incluso a obtener el carnet de indigente para acceder a beneficios estatales.

En sus últimos años, su salud se vio seriamente deteriorada:

Diabetes Crónica: Sufrió constantes complicaciones metabólicas, siendo la hipoglucemia la causa final de su muerte.

Accidente en 2024: El año pasado debió someterse a una cirugía de clavícula tras una caída.

Infecciones: Producto de su condición diabética, enfrentó cuadros infecciosos severos en sus extremidades que mermaron su movilidad.

De las noticias al mundo del espectáculo

Más allá de su rol informativo, Eduardo Cruz-Johnson incursionó en formatos de entretenimiento, demostrando una faceta más lúdica. Es recordado por su participación en el reality “40 ó 20” de Canal 13, donde compitió por el interés de Dominique Gallego, acercándose a las nuevas generaciones que no lo conocieron en su etapa estrictamente periodística.

Su partida cierra un capítulo importante de la historia de los medios de comunicación en Chile. Compañeros de labores y figuras del espectáculo han comenzado a manifestar sus condolencias, destacando su caballerosidad y el sello imborrable que dejó en el periodismo televisivo del siglo XX.