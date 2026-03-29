Oposición acusa al Gobierno de “provocación” por insistir en el Plan de Reconstrucción Nacional

La Moneda confirmó que el "Plan de Reconstrucción Nacional" ingresará al Congreso en abril. Este incluye una rebaja del impuesto corporativo y limitaciones a la gratuidad, desatando una ofensiva de la oposición que acusa "incoherencia fiscal".