Oposición acusa al Gobierno de “provocación” por insistir en el Plan de Reconstrucción Nacional

El debate económico en el Congreso ha entrado en una fase de alta tensión. El gobierno del Presidente José Antonio Kast no dará pie atrás y confirmó que insistirá en la tramitación de su Plan de Reconstrucción Nacional. El paquete legislativo, que ingresaría a principios de abril, no solo busca inyectar recursos a las zonas afectadas por catástrofes, sino que incluye polémicas medidas estructurales, como la limitación de la gratuidad universitaria y, la más resistida de todas: la rebaja del impuesto corporativo a las grandes empresas.
La insistencia de La Moneda choca de frente con la actual crisis por el alza de los combustibles tras la modificación vía decreto del MEPCO. En este escenario, la oposición exige desechar las reformas tributarias del plan, mientras que desde los sectores aliados y de centro piden postergar el debate o, al menos, equilibrar las cargas.
La defensa del Ejecutivo: “No pueden dejar sin recursos a las regiones”
Desde el Gobierno, la orden es avanzar. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, defendió la inclusión de la rebaja de impuestos dentro del plan de reconstrucción, argumentando que es una práctica legislativa habitual. “En todas las catástrofes se han aprobado fondos transitorios. Es cosa de ver la ley del presidente Piñera, donde era un paquete de leyes para apuntalar la reconstrucción”, señaló.
El secretario de Estado lanzó además una dura advertencia al Parlamento: “Tenemos plata hasta abril. Yo imagino que los parlamentarios podrán estar enojados, pero no van a dejar sin recursos a la Región del Biobío y el Ñuble, donde tenemos 4.000 familias votadas. Los parlamentarios que se nieguen a aprobar esta ley tendrán que explicarle a la ciudadanía”.
En la misma línea, el diputado Agustín Romero (PREP), presidente de la Comisión de Hacienda, respaldó la urgencia de la iniciativa para dinamizar la economía. “El plan de reconstrucción no es fundamental para el Gobierno, es fundamental para Chile (…) Es momento de discutir medidas que eliminen la burocracia, le den una buena noticia a los emprendedores y atraigan los capitales que no quieren volver porque las condiciones de este país no son competitivas”, argumentó.
“Sálvese quien pueda”: el duro portazo de la oposición
Para la centroizquierda y la izquierda, la insistencia del Ejecutivo es vista como una “provocación” en medio del alza del costo de la vida.
La diputada Gael Yeomans (FA) fue categórica al exigir que el Gobierno desista de la medida tributaria. “El gran titular es Plan de Reconstrucción Nacional, pero viene con un subtítulo que es el más importante: la reducción de impuestos a las grandes empresas. La verdad es que no sé cómo tienen cara para ir a presentar esa propuesta cuando, a la vez, le dijeron a todos los chilenos que se tenían que apretar el cinturón por el alza del precio de las bencinas”, fustigó.
Por su parte, el diputado Raúl Leiva (PS) ironizó con la estrategia de La Moneda, comparando los anuncios con una “liquidación de retail”. El parlamentario socialista profundizó en lo que considera una contradicción vital del relato oficialista: “Es un contrasentido absoluto señalar que vamos a dejar sin efecto el MEPCO para dejar de percibir recursos, y más encima rebajar el impuesto corporativo del 27% al 23%. El relato no tiene coherencia. La opción del Gobierno es ‘sálvese quien pueda con sus propias uñas'”.
El oficialismo y el centro piden “escuchar a la calle”
En medio de este fuego cruzado, los aliados del Gobierno y las bancadas de centro intentan poner paños fríos, advirtiendo que el clima social no está para forzar la máquina legislativa sin diálogo.
La diputada Ximena Ossandón (RN) sostuvo que el país no se puede paralizar y que el plan debe avanzar, pero hizo un llamado a La Moneda a abrir los canales de comunicación frente al dolor económico de la ciudadanía. “Lo que pudimos percibir en los distritos es el impacto del tema del alza a los combustibles. Nosotros los parlamentarios tenemos que representar, y en esta representación no nos podemos quedar mudos (…) Esperamos que el gobierno nos escuche con medidas que hemos propuesto”, señaló, adelantando que RN presentará alternativas para subsidiar el gas y fomentar el teletrabajo.
Finalmente, desde la bancada del Partido de la Gente (PDG), el diputado Juan Marcelo Valenzuela sinceró el complejo escenario que enfrenta Kast. “El tema de la luna de miel no va a ser tan extenso como se está viendo. Lo que salga de aquí en adelante tiene que ser bien conversado y bien equilibrado, porque la gente hoy día lo va a empezar a pasar mal”, advirtió, criticando además el relato de la “quiebra” del Estado y oponiéndose tajantemente a cualquier rebaja en el presupuesto de Seguridad.
La Moneda confirmó que el “Plan de Reconstrucción Nacional” ingresará al Congreso en abril. El paquete legislativo incluye una rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23% y limitaciones a la gratuidad, desatando una fuerte ofensiva de la oposición que acusa “incoherencia fiscal”.