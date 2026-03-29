Rescatan la olvidada Escuela de Cine de la UTE a más de 50 años de su creación

Una historia prácticamente ausente de los registros oficiales vuelve a la memoria. El libro “Escuela de Cine de la UTE: Testimonios sobre un proyecto inconcluso”, realizado por María José Álvarez y Michelle Ribaut Kompatzki, rescata una iniciativa innovadora en la formación audiovisual en Chile, desarrollada a inicios de los años 70 en la Universidad Técnica del Estado (UTE), en un contexto de profundas transformaciones sociales, políticas y culturales.

En 1971, en pleno auge de la Reforma Universitaria y bajo el gobierno de la Unidad Popular, la Universidad Técnica del Estado impulsó la creación de su Escuela de Cine, un proyecto educativo que buscaba formar realizadores con una mirada crítica, artística y comprometida con la realidad social del país. A pesar de su carácter innovador, la experiencia fue breve y quedó prácticamente fuera de la historia oficial.

Esa ausencia es el punto de partida del libro “Escuela de Cine de la UTE: Testimonios sobre un proyecto inconcluso”. Según explicó Michelle Ribaut a Radio y Diario Universidad de Chile, la investigación nació de una inquietud concreta: “¿cómo es posible que haya existido una Escuela de Cine en la UTE a comienzos de los años 70 y que hoy sepamos tan poco de ella?”.

Ribaut señaló que la falta de registros institucionales obligó a reconstruir la historia a partir de la memoria de sus protagonistas. “El libro tiene un carácter testimonial, porque se basa en los relatos de quienes participaron. No solo busca reconstruir los hechos, sino también rescatar el sentido de esa experiencia colectiva”, afirmó.

La convocatoria inicial fue masiva. Cientos de personas postularon a esta carrera de cuatro semestres que combinaba formación teórica y práctica en el lenguaje cinematográfico, pero solo alrededor de 25 estudiantes fueron seleccionados. Desde sus inicios, la escuela se planteó como un espacio innovador que entendía el cine no solo como una disciplina artística, sino también como una herramienta de transformación social.

Durante su primer año de funcionamiento, en 1971, el proyecto se desarrolló de manera relativamente ordenada. Las clases incluían asignaturas como guion, teoría del cine, semiología, narración y fotografía, en un contexto de alta efervescencia cultural. “Hablar de teoría cinematográfica o de semiología en ese momento era bastante avanzado. Nos estaban abriendo una mirada muy amplia sobre el cine como arte”, recordó en conversación con nuestro medio Susana Cáceres Moya, exestudiante de la Escuela de Cine de la UTE y cofundadora de La Compagnie des Arts Exilio en Canadá.

Cáceres llegó a la escuela motivada por el contexto político y cultural de la época. “Estábamos en la Unidad Popular, un periodo social que yo considero de los más hermosos que hemos vivido como país. Había un impulso muy fuerte por desarrollar la cultura, y el cine aparecía como una forma de mostrar esos procesos sociales”, manifestó.

Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a surgir dificultades que afectarían seriamente el desarrollo del proyecto. La falta de recursos, la escasa infraestructura y la desorganización administrativa comenzaron a evidenciarse especialmente cuando las clases requerían mayor trabajo práctico. “Había una sola cámara de 16 milímetros para todo el curso, y el material era muy limitado. Eso hacía muy difícil aprender realmente desde la práctica”, detalló Cáceres.

A esto se sumó la falta de apoyo institucional y la inestabilidad en el cuerpo docente: “De repente los profesores dejaban de asistir, no había continuidad en las clases, y eso generaba mucha frustración entre los estudiantes”.

Pese a estas dificultades, los propios alumnos buscaron formas de sostener su formación. Se organizaron de manera autónoma, generaron redes de apoyo y complementaron su aprendizaje fuera de la universidad. “Había un espíritu muy solidario, de colaboración. Nos ayudábamos entre nosotros, compartíamos conocimientos, incluso abríamos espacios personales para aprender técnicas como el revelado fotográfico”, recordó la exestudiante.

En paralelo, algunos estudiantes se vincularon con el mundo profesional del cine y el teatro, buscando suplir las carencias del programa. La propia Cáceres relató que logró integrarse a proyectos audiovisuales y teatrales, lo que le permitió continuar su formación en un contexto adverso.

No obstante, la situación se volvió insostenible hacia 1972 y especialmente en 1973. La desorganización, la falta de recursos y la creciente inestabilidad política impactaron directamente en el funcionamiento de la escuela. “Ya no había una estructura clara. Algunos alumnos dejaban de asistir, otros iban de forma intermitente, y muchas veces no había profesores”, recordó.

El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 marcó el fin definitivo del proyecto. La intervención militar en la universidad desarticuló completamente la iniciativa. “Nunca hubo un cierre formal. Simplemente dejó de existir. Perdimos todo contacto, y tampoco era un contexto en el que uno pudiera acercarse a preguntar qué había pasado”, puntualizó Cáceres.

A pesar de su abrupto final, el libro destaca que la Escuela de Cine de la UTE dejó una huella significativa en sus participantes y en el desarrollo cultural posterior. Muchos de ellos continuaron trayectorias artísticas en Chile o en el exilio, aportando desde distintas disciplinas.

En ese sentido, Ribaut enfatizó que la recuperación de esta experiencia no solo busca llenar un vacío historiográfico, sino también poner en valor su legado. “Esta escuela fue un intento temprano de pensar el cine desde una perspectiva social, colectiva y transformadora. Recuperarla es también reconocer esas raíces”, sostuvo.

El libro será lanzado el próximo 22 de abril en el auditorio de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago (Usach), en un esfuerzo por devolver a la memoria pública un proyecto que, aunque inconcluso, representa un capítulo relevante en la historia cultural y universitaria de Chile.