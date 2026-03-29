“Si hay inversión, hay trabajo”: Gobierno defiende su agenda económica desde la final del Rodeo en Rancagua

En medio de un ambiente de chilenidad y alta expectación, el Presidente de la República, José Antonio Kast, asistió este domingo a la Medialuna Monumental de Rancagua para la final del 77° Campeonato Nacional de Rodeo. Recibido por el timonel de la Federación del Rodeo, Alfredo Moreno, el mandatario aprovechó la plataforma para enviar un mensaje político centrado en la recuperación económica y el respaldo a las instituciones.

“El primer aplauso lo quiero pedir para Carabineros de Chile”, inició el jefe de Estado, rindiendo homenaje al funcionario Javier Figueroa Manquimilla. Durante su discurso, el Gobierno de Kast vinculó la cultura corralera con el desarrollo productivo, destacando la presencia de la artesanía, la gastronomía y la agricultura en el evento.

El llamado al crecimiento y la inversión

A pesar de las críticas de la oposición por los recientes ajustes fiscales, el mandatario utilizó su intervención para llamar a una tregua política en favor de la economía. “Más allá de las diferencias políticas que podamos tener, tenemos que hacer que Chile vuelva a crecer. Que Chile vuelva a ser confiado. Que en Chile vuelva a haber inversión”, sostuvo ante las tribunas repletas.

Para el Gobierno de Kast, la reactivación es la única vía para mejorar la calidad de vida de los sectores medios y vulnerables. “Si hay inversión, hay trabajo. Y necesitamos más trabajo para nuestra familia chilena”, agregó, conectando su presencia en Rancagua con la urgencia de su agenda legislativa que busca atraer capitales extranjeros este 2026.

Tradición y compromiso con el mundo rural

El Presidente valoró el rol de jinetes, cuequeros y artesanos, reafirmando su intención de promover estas expresiones culturales desde el Ejecutivo. “Esperamos tenerlos pronto en La Moneda”, indicó, cerrando una jornada donde el Gobierno de Kast buscó capitalizar el apoyo del mundo rural en un momento de compleja evaluación en las encuestas urbanas tras el alza de los combustibles.