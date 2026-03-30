Alza en combustibles: camioneros descartan paralización mientras escalan presiones políticas por medidas de mitigación

En medio de la crisis por el aumento de precios de los combustibles, los gremios del transporte de carga descartaron una paralización mientras el oficialismo y la oposición impulsan propuestas para mitigar el impacto del alza, como acelerar la electromovilidad, fusionar ministerios y modernizar el Mepco.

Desde el oficialismo, el senador Arturo Squella (Partido Republicano) planteó una apertura a incorporar propuestas provenientes tanto del oficialismo como de la oposición, subrayando que el contexto internacional obliga a anticiparse a eventuales nuevas alzas.

“Creemos que es fundamental que el Ministerio de Hacienda las tenga a la vista en las próximas semanas”, señaló el timonel republicano. En esa línea, Squella enfatizó que el país no puede seguir dependiendo estructuralmente del precio internacional del petróleo. “Estamos frente a una situación que incluso podría persistir más allá de coyunturas específicas como conflictos internacionales, por lo tanto, hay decisiones que deben tomarse hoy día”, sostuvo.

De esa manera, como parte de las propuestas de su sector, destacó la necesidad de acelerar la transición hacia la electromovilidad. “Le hemos planteado formalmente al ministro de Hacienda la posibilidad de levantar la prohibición para importar vehículos usados eléctricos o híbridos”, expuso el senador.

En paralelo, la UDI hizo llegar una carta al Presidente José Antonio Kast con un paquete de medidas orientadas a enfrentar el impacto del alza. Entre las propuestas destacan ajustes estructurales al gasto público, como la fusión de ministerios y la reducción del número de parlamentarios, junto con medidas de alivio inmediato como la postergación del pago de contribuciones.

Por su parte, la presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, respaldó la estrategia del Ejecutivo, poniendo énfasis en el equilibrio entre responsabilidad fiscal y apoyo a las familias. “Entendemos que Chile enfrenta una situación fiscal compleja, pero eso no puede significar dejar de lado la empatía con las personas”, manifestó.

Balladares detalló que su partido ha trabajado en propuestas orientadas a mitigar el impacto del alza. “Hemos tenido reuniones y un trabajo coordinado con el Ministerio de Hacienda donde hemos entregado una serie de líneas de acción que apuntan a proteger a las pymes, al transporte público y también a la clase media, que es la que muchas veces queda más expuesta en este tipo de crisis”, explicó, poniendo foco también en una modernización al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

Presión opositora

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, endureció sus críticas tras una reunión de partidos opositores con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), acusando al Ejecutivo de trasladar el costo de la crisis a la ciudadanía.

“El Gobierno tenía más alternativas y podría haber hecho algo distinto para que no sean las familias chilenas las que sostengan la crisis”, cuestionó.

“Por eso le pedimos que revierta esta medida, que revierta el alza de los combustibles que en algunos casos supera los 400 pesos, y que se busque una solución que alivie el impacto que hoy está cayendo con tanta fuerza sobre los hogares”, demandó.

Martínez también cuestionó el enfoque del Ejecutivo en la conducción de la crisis. “Hoy lo que necesitamos es que el gobierno gobierne, que deje atrás las excusas sobre administraciones anteriores o sobre factores externos, y que asuma su responsabilidad”, señaló.

Gremios de camioneros deciden no paralizar

En paralelo, los gremios del transporte de carga alertaron sobre el impacto directo del alza del diésel en su operación. A través de una declaración pública, organizaciones como la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), la CNDC, Agetich y ChileTransporte señalaron que el incremento en el precio del combustible —que alcanza un 61% del valor de la semana pasada— está siendo absorbido por las empresas del sector, reduciendo drásticamente sus márgenes.

No obstante, luego de una reunión durante este lunes con las autoridades en La Moneda, los gremios descartaron una paralización. “Este problema no se resuelve con algunos cantos de sirena por ahí que dicen que hay que parar, no sé qué solución podríamos tener si detenemos el abastecimiento de la nación”, expresó Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transportes de Carga.

Una vez finalizada la cita en La Moneda, desde el gremio comentaron que la principal solicitud del sector tuvo relación con el Índice de Costos del Transporte (ICT), un indicador de valor mensual que se entrega el tercer día hábil después del 15 de cada mes por parte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

“El acuerdo dice relación con pedir al Gobierno primero, que se actualice el ICT, índice de costo al transporte, y que se ponga en práctica un canal de denuncia para aquellos generadores de carga (las empresas que contratan el servicio de transporte) porfiados, que no quieren entender que deben trasladar a tarifa los valores, los nuevos valores del petróleo”, explicó el gremialista.