Chile vivió una pesadilla ante Nueva Zelanda que no ganaba hace ocho meses

Chile cayó goleado 4-1 ante Nueva Zelanda en el Eden Park de Auckland, en un resultado que dejó serias dudas sobre el nivel de la Selección Chilena dirigida por Nicolás Córdova.

Con un jugador menos desde los 26 minutos, tras la expulsión de Darío Osorio, la Roja fue ampliamente superada por un rival que impuso un juego basado en pelotas detenidas, trazos largos y despliegue físico.

El equipo chileno generó muy poco peligro: apenas un remate de Darío Osorio al inicio del partido y algunas llegadas aisladas en el segundo tiempo, incluyendo el gol de Gonzalo Tapia (82′).

El encuentro cambió definitivamente tras la doble amarilla a Darío Osorio (26′), que dejó a Chile con diez jugadores.

A partir de ahí, Nueva Zelanda dominó el partido, abriendo la cuenta con Kosta Barbarouses (30′) y ampliando la ventaja con Eliah Just (43′), en un gol validado tras revisión del VAR.

En el complemento, el equipo oceánico mantuvo el control y selló la goleada con los tantos de Jesse Randall (59′) y Ben Waine (70′), consolidando una histórica victoria ante Chile, ya que nunca antes habían derrotado a una selección sudamericana.

Pese a los cambios realizados por Nicolás Córdova, la Roja no logró reaccionar y evidenció problemas defensivos, falta de generación ofensiva y desorden táctico.

La derrota deja un escenario preocupante para la Selección Chilena, que deberá definir pronto un nuevo entrenador de cara a sus próximos desafíos internacionales, incluyendo la Copa América 2027.