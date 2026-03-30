Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 30 de marzo de 2026


Colonia Dignidad: Gobierno alemán continuará apoyando la creación de un sitio de memoria

Frente a la decisión del Presidente Kast de dar marcha atrás a la expropiación, la vocera de la cancillería alemana sostuvo que el "esclarecimiento de los crímenes" cometidos en ese lugar sigue "siendo una preocupación" para el gobierno federal.

Frente a la decisión del Presidente Kast de dar marcha atrás a la expropiación, la vocera de la cancillería alemana sostuvo que el "esclarecimiento de los crímenes" cometidos en ese lugar sigue "siendo una preocupación" para el gobierno federal.

Derechos HumanosPolítica

Las repercusiones de la decisión del Gobierno de no continuar con el proceso de expropiación de Colonia Dignidad llegaron hasta Alemania, desde donde señalaron que el “esclarecimiento de los crímenes” y la creación de un sitio de memoria en el lugar, siguen siendo “una preocupación muy importante” para el gobierno federal alemán.

Desde el año 2017, Chile y Alemania han estado dialogando sobre el futuro de Colonia Dignidad, a través de una comisión mixta con representantes de ambas cancillerías. La expropiación del ex enclave alemán, anunciada por el Presidente Gabriel Boric en 2024 fue celebrada por las autoridades del país europeo, quienes también se comprometieron a apoyar la creación de un sitio de memoria.

Consultada respecto a la determinación del Gobierno chileno, la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, Kathrin Deschauer, afirmó que aún se trata de “informaciones muy recientes” que serán analizadas “con mayor detenimiento”.  Sin embargo, también recalcó que “el esclarecimiento de los crímenes de la antigua colonia es y sigue siendo una preocupación importante del gobierno federal”, por lo que “apoya el proyecto de construcción de un sitio de memoria en Chile”.

Deschauer insistió en que se continuará dialogando al respecto, “más aún a raíz de esta nueva información y también para evaluar las consecuencias prácticas de la decisión”. 

“Naturalmente debemos analizar esto en detalle con los interlocutores sobre el terreno. Para ello también existen procedimientos, entre ellos, una llamada comisión mixta germano-chilena que, según entiendo, se reunió por última vez con el gobierno chileno en diciembre de 2025”, indicó.

“La próxima reunión debería tener lugar a comienzos de este verano. Allí, esta cuestión —el sitio de memoria y nuestro interés en ello— seguramente desempeñarán un papel importante”, agregó.

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