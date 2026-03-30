Desempleo presenta leve baja: llegó al 8,3% en el último trimestre

En 8,3% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre diciembre de 2025 – febrero de 2026, de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

La cifra registró un descenso de 0,1 porcentuales en doce meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (1,0%), levemente menor a la presentada por las personas ocupadas (1,0%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 0,3%, incididas únicamente por aquellas que buscan trabajo por primera vez (11,9%), debido a que las cesantes descendieron 1,1%.

Las tasas de participación y ocupación se situaron en 62,3% y 57,1%, sin variación respecto al mismo período del año anterior. La población fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, aumentó 0,8%, influida por las personas inactivas potencialmente activas (8,1%) e iniciadoras (0,6%).

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 9,0%, decreciendo 0,3 pp. interanualmente, producto del aumento de 2,1% de la fuerza de trabajo, menor al de 2,4% registrado por las mujeres ocupadas; mientras las desocupadas se contrajeron 0,7%, incididas por las cesantes (-0,7%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (-0,7%). Las tasas de participación y ocupación se situaron en 53,3% y 48,5%, incrementándose 0,6 pp. y 0,7 pp., en cada caso. Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo descendieron 0,5%, influidas únicamente por las inactivas habituales.

En los hombres, la tasa de desocupación fue de 7,8%, creciendo 0,1 pp. en un año. Esto a raíz del alza de 0,1% de la fuerza de trabajo, y la nula variación presentada por los hombres ocupados en el período. Al mismo tiempo, los desocupados aumentaron 1,2%, incididos únicamente por aquellos que buscan trabajo por primera vez (26,9%). Por su parte, las tasas de participación y ocupación se situaron en 71,7% y 66,1%, decreciendo 0,6 pp. en ambos casos. Los hombres fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, aumentaron 3,0%, influidos por los inactivos potencialmente activos e inactivos habituales.

Alza de personas ocupadas

En doce meses, la estimación del total de personas ocupadas creció 1,0%, incidida exclusivamente por las mujeres (2,4%), ya que los hombres no presentaron variación.

Según sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida por actividades de salud (8,9%), actividades profesionales (14,8%) y alojamiento y servicio de comidas (9,4%); en tanto que, por categoría ocupacional, el alza se observó en trabajadoras por cuenta propia (5,1%) y personas asalariadas informales (7,5%).

En tanto, la tasa de ocupación informal se ubicó en 26,5%, creciendo 0,4 pp. en doce meses. En las mujeres y en los hombres la tasa consignó 28,0% y 25,4%, con variaciones de 0,7 pp. y 0,2 pp., respectivamente.

Según sector económico, la mayor incidencia ocurrió en alojamiento y servicio de comidas (20,7%) y comercio (3,3%); mientras que, por categoría ocupacional, la variación de las personas ocupadas informales fue incidida por asalariadas privadas (8,7%) y empleadores (28,5%).